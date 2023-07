Als Azar am Samstag ganz selbstverständlich mit offenen Haaren durch Teheran lief, wurde sie das erste Mal wieder vor der Sittenpolizei gewarnt. Azars Bekannte grüßte nur kurz. „Haben sie dich auch ermahnt?“, wollte sie dann gleich wissen. Eben habe sie eine Frau in schwarzem Tschador aufgefordert, ihr Kopftuch aufzusetzen. Ganz in der Nähe. Azar berichtet über Telegram von der Szene. Die beiden jungen Frauen hatten sich an der Enghelab-Straße getroffen, um Bücher auszutauschen. Enghelab bedeutet Revolution und ist der Islamischen Revolution von 1979 gewidmet.

Wenn Azar, wie sie hier genannt wird, von Revolution spricht, meint sie aber die der Frauen. Für die Studentin ist klar, dass die feministische Revolution in Iran noch lange nicht vorbei ist. Immer mehr Frauen laufen ohne Kopftuch durch die Straßen und tragen, was sie wollen. Als sie von ihrer Bekannten gewarnt geworden war, sei sie dann schnell weitergegangen, erzählt sie, und habe ihre Bücher genommen: eines über Kunst und eines über Feminismus in Iran.