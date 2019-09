Raffinerien in Saudi-Arabien : Angriffe sollen von Iran aus gesteuert worden sein

Die Angriffe auf die Anlagen des saudi-arabischen Staatskonzerns Aramco wurden „sehr wahrscheinlich“ von iranischem Boden aus getätigt, berichtet der amerikanische Sender „CNN“ unter Berufung auf Quellen amerikanischer und saudischer Ermittler. Die Angreifer hätten demnach am vergangenen Samstag Marschflugkörper und Drohnen eingesetzt, welche aus Norden in Richtung der Öl-Anlagen flogen, heißt es weiter.

Dabei seien sie über den südlichen Irak und Kuweit gesteuert worden, bevor sie auf ihr Ziel trafen. Kuweit bestätigte, Ermittlungen aufgenommen zu haben, nachdem dort Raketen gesichtet wurden. Die Raketen sollen ganz bewusst nicht über den Persischen Golf gesteuert worden sein, um nicht auf dem Radar der Amerikaner und Saudis zu erscheinen.

Weder das amerikanische Außenministerium noch Teheran haben sich bisher zu den neuen Entwicklungen geäußert. Die amerikanische Regierung hatte jedoch bereits in den vergangenen Tagen Iran verdächtigt, hinter den Angriffen zu stecken. Zuvor hatten sich die Houthi-Rebellen aus dem Jemen zu den Attacken bekannt, die von Iran unterstützt werden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur „AFP“ soll ein amerikanischer Regierungsmitarbeiter bestätigt haben, dass Washington weiterhin Beweismaterial zu den Angriffen zusammen trägt. Dieses solle der internationalen Gemeinschaft und besonders den europäischen Verbündeten in der kommenden Woche am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York vorgelegt werden.

Präsident Donald Trump hatte am Montag angekündigt, dass Außenminister Mike Pompeo nach Riad reisen werde. Trump machte deutlich, dass er keinen Krieg mit Iran wolle. Er sagte aber auch, er sei bereit, Saudi-Arabien zu unterstützen. Er wolle zunächst eine endgültige Prüfung abwarten. Er sei nicht darauf aus, in einen „neuen Konflikt zu geraten“, aber manchmal müsse es sein.