Iran : Russische Waffen und mehr Geld für die Unterdrückung

Iran und Russland bauen ihre militärische Zusammenarbeit weiter aus. In wenigen Monaten erwarte Teheran die Lieferung von 24 Mehrkampfflugzeugen Suchoi-35, sagte Schahriar Heidari, Mitglied des außen- und sicherheitspolitischen Ausschusses im Parlament, der Nachrichtenagentur Tasnim. Ebenfalls in naher Zukunft werde Russland Luftabwehr- und Raketensysteme sowie Hubschrauber liefern. Die letzten Kampfflugzeuge hatte Iran in den 1990er-Jahren aus Russland bezogen, damals waren es MiG-29.

Mutmaßlich kann Russland die 24 Suchoi-35 schnell liefern, weil Ägypten eine Bestellung in dieser Größenordnung auf amerikanischen Druck storniert hatte. Um das bestellte Militärgerät zu warten, wird künftig eine größere, dauerhafte russische Militärpräsenz in Iran nötig sein, die die beiden Länder enger aneinander bindet. Teheran hatte in den vergangenen Jahren Kampfdrohnen an Russland geliefert, die die russische Armee derzeit in der Ukraine einsetzt.