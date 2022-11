Iran reichert Uran in Fordo auf 60 Prozent an

Unterirdische Anlage : Iran reichert Uran in Fordo auf 60 Prozent an

Iran hat in seiner Atomanlage Fordo mit der Produktion von auf 60 Prozent angereichertem Uran begonnen. Die iranische Nachrichtenagentur Isna meldete am Dienstag, erstmals geschehe dies in der Anlage in Fordo. Die 180 Kilometer südlich von Teheran gelegene unterirdische Anlage ist seit 2019 in Betrieb und war erst kürzlich auf eine höhere Effizienz umgebaut worden.

Der im Atomabkommen von 2015 festgelegte Schwellenwert liegt bei 3,67 Prozent. Zum Bau von Atombomben ist auf rund 90 Prozent angereichertes Uran notwendig.

Das Atomabkommen mit Iran sollte das iranische Nuklearprogramm begrenzen und sicherstellen, dass das Land keine Atomwaffen baut. Ausgehandelt hatten es die USA, China, Russland, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Iran.

„Vergeltungsmaßnahmen“ gegen die IAEA

Unter dem damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump waren die USA 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten neue Sanktionen gegen Teheran verhängt. Daraufhin zog sich auch Iran schrittweise aus seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen zurück und schränkte die Inspektionen seiner Anlagen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ein.

Im April 2021 hatte Teheran nach eigenen Angaben in seiner Anlage Natans bereits mit der Produktion von Uran begonnen, das auf 60 Prozent angereichert wurde. Teheran beharrt darauf, dass sein Atomprogramm rein zivilen Zwecken diene.

Gespräche über eine Wiederbelebung des Abkommens stecken seit Monaten fest. Vor kurzem hatte die IAEA Iran mangelnde Kooperation bei der Kontrolle seiner Atomanlagen vorgeworfen – dabei geht es um Spuren von angereichertem Uran, die an drei nicht gemeldeten Standorten im Land gefunden wurden. Als Reaktion auf die Vorwürfe hatte Teheran „Vergeltungsmaßnahmen“ gegen die IAEA angekündigt.