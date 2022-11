Aktualisiert am

Iran will Proteste entschlossen beenden

Proteste in Iran

Proteste in Iran :

Proteste in Iran : Iran will Proteste entschlossen beenden

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi will hart gegen die Demonstranten vorgehen Bild: AFP

Nach einem blutigen Freitag haben in den vergangenen Tagen führende Vertreter des iranischen Regimes gefordert, den Protesten ein Ende zu bereiten und die Demonstranten hart zu bestrafen. Ein härteres Vorgehen haben am Samstag sowohl der Kommandeur der Revolutionswächter, General Hossein Salami, wie auch Präsident Ebrahim Raisi angekündigt. Das Parlament verlangte ebenfalls, die „Unruhen“ entschlossen zu beenden. Mehrere führende Zeitungen bereiteten die Bevölkerung in Leitartikeln auf eine härtere Gangart gegenüber den Demonstranten vor.

Hossein Schariatmadari, der Herausgeber der Zeitung „Kayhan“, die als Stimme von Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei gilt, schrieb, es werde gesagt, dass die Polizei „keinen Gebrauch von Schusswaffen gegen die Randalierer“ mache. Daran schloss er die Frage an: „Verstehen das die Unruhestifter nicht als ein Zeichen der Schwäche?“ Diese Zurückhaltung ermutige sie bei ihren Verbrechen. „Sanftmut gegenüber diesen Krawallmachern ist auf keinerlei Weise gerechtfertigt“, so Schariatmadari.