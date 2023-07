Aktualisiert am

Die Lieder des Rappers Toomaj Salehi wurden zum Sound der Proteste in Iran. Nun muss er mehr als sechs Jahre in Haft. Seine Unterstützer hatten mit der Todesstrafe gerechnet.

Exil-Iraner zeigen auf einer Demonstration in Oslo am 8. Juli 2023 ihre Solidarität mit dem Rapper Toomaj Salehi. Bild: picture alliance / NTB

Der in Iran bekannte Rapper Toomaj Salehi ist wegen seiner Unterstützung für die Protestbewegung am Montag zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Zuvor hatte es Befürchtungen gegeben, gegen ihn könnte die Todesstrafe verhängt werden. Salehis Anwalt Roza Etemad Ansari zeigte sich am Montag gegenüber der Zeitung „Sharq“ erleichtert. Er sprach von einem „guten Urteil“. Der Rapper sei wegen „Korruption auf Erden“ verurteilt worden.

Andere Vorwürfe wie jener der Beleidigung der Revolutionsführerschaft und der Kollaboration mit feindlichen Mächten seien fallen gelassen worden. Salehi sei aus der Isolationshaft in den allgemeinen Trakt des Gefängnisses überführt worden. Womöglich half ihm die internationale Aufmerksamkeit, die Exiliraner durch Solidaritätskampagnen im Internet für ihn erreicht hatten. Auch westliche Di­plomaten hatten den Prozess verfolgt und an Iran appelliert.

Salehi wurde wahrscheinlich gefoltert

Der 32 Jahre alte Musiker war Anfang Oktober verhaftet worden, nachdem er in seinen Liedern und Musikvideos das Vorgehen der Regierung gegen die Protestbewegung mit Sätzen wie „Frauen, Leben, Freiheit, wir kämpfen bis zum Tod“ und „Um eure Verbrechen zu vertuschen, müsst ihr in Bluten waten“ angeprangert hatte. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars hatte behauptet, Salehi sei einer der „Anführer des Aufruhrs“.

Kurz vor seiner Festnahme hatte der Rapper dem kanadischen Sender CBC aus dem Untergrund ein Interview gegeben. Darin schilderte er, wie er mithilfe von Unterstützern die Internetzensur überwand, um seine Protestlieder zu verbreiten. Seine Textzeilen wurden zu musikalischen Begleitern der Bewegung. In dem Interview sagte er: „Wir haben es hier mit einer Mafia zu tun, die bereit ist, die ganze Nation zu töten, um ihre Macht, ihr Geld und ihre Waffen zu erhalten.“ Die Protestbewegung sei von der Einsicht getragen, dass das Regime nicht reformierbar sei. Später war er im Staatsfernsehen vorgeführt worden und hatte, offensichtlich unter Zwang, „Fehler“ eingestanden. Nach Angaben seiner Familie wurde er in der Haft schwer gefoltert.

Die jüngsten Proteste waren im September ausgebrochen, nachdem die Kurdin Jina Mahsa Amini unter ungeklärten Umständen in Polizeigewahrsam zu Tode gekommen war. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei aufgegriffen worden, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht angemessen trug. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind seit September mehr als 500 Menschen bei Protesten getötet worden. Zehntausende wurden festgenommen. In mindestens sieben Fällen wurden Verurteilte hingerichtet. Aufgrund des brutalen Vorgehens des Sicherheitsapparats sind die Straßenproteste inzwischen weitgehend abgeflaut. Viele Frauen üben aber weiterhin zivilen Ungehorsam, indem sie sich den Kleidungsvorschriften widersetzen und ohne Kopftuch auf die Straße gehen.