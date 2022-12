Proteste im Land : Iranisches Regime richtet zweiten Demonstranten hin

Aktualisiert am

Vor wenigen Tagen wurde der erste Demonstrant in Iran gehängt. Auf der Todesliste der iranischen Justiz sollen mindestens 25 weitere Personen stehen, die gegen das Regime protestiert haben.

Straßenblockade mit brennenden Reifen in Nasiriyah im Süden Irans (Aufnahme von Sonntag) Bild: AFP

In Iran ist nach Angaben der Staatsmedien ein zweiter Demonstrant im Zuge der systemkritischen Proteste hingerichtet worden. Der wegen „Kriegsführung gegen Gott“ angeklagte Madschid-Resa R. wurde am Montag in der Stadt Maschhad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.

Der Mann soll während der Proteste im November zwei Mitglieder der berüchtigten paramilitärischen Basidsch-Miliz mit einem Messer ermordet haben. Das Gericht hatte ihm „Kriegsführung gegen Gott“ vorgeworfen und gemäß islamischer Rechtsauffassung zum Tode verurteilt.

Am vergangenen Donnerstag war der Rap-Musiker Mohsen S. hingerichtet worden. Er soll ein Basidsch-Mitglied mit einer Waffe angegriffen, Schrecken verbreitet und eine Straße blockiert haben. Seine Hinrichtung wurde im In- und Ausland scharf verurteilt. Medienberichten zufolge stehen mindestens 25 Demonstranten auf der Todesliste der iranischen Justiz – zwei von ihnen wurden schon hingerichtet.