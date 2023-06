Aktualisiert am

Rädelsführer in Iran entführt : Mossad will Anschläge auf Zypern vereitelt haben

Irans Revolutionswächter bereiteten offenbar Anschläge auf Israelis auf Zypern vor. Eine Entführung durch Israels Auslandsgeheimdienst in Iran soll die Pläne durchkreuzt haben.

Das jüdische Restaurant in Athen, hier auf einem Foto vom 28. März 2023, soll auch Ziel eines Terroranschlags gewesen sein. Bild: AP

Ein geplanter Mord auf einer einsamen Straße – eine unter einem Gebüsch vergrabene Waffe – und eine Antiterroroperation mitten in Feindesland inklusive eines auf Video aufgenommenen Geständnisses: Wenn die Informationen stimmen, die der Mossad am Donnerstagabend veröffentlichte, dann hat Israels Auslandsgeheimdienst durch eine spektakuläre Aktion einen iranischen Anschlagsplan aufgedeckt.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Zu Wochenbeginn war bekanntgeworden, dass die zyprischen Sicherheitsbehörden Anschläge auf israelische Staatsbürger vereitelt haben sollen. Zu den Zielen gehörten demnach ein israelischer Geschäftsmann sowie Hotels und andere Orte auf der Mittelmeerinsel, die von Touristen aus dem nahegelegenen Israel aufgesucht werden. Die iranischen Revolutionswächter sollen hinter dem Plan gestanden haben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte die zyprische Aktion in einer Mitteilung seines Büros. Darin hieß es, Israel wende „an allen Orten ein breites Spektrum von Methoden an, um Juden und Israelis zu verteidigen“, und werde weiter gegen iranischen Terrorismus vorgehen, „inklusive in Iran“.