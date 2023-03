Iran : Mehr als 100 Festnahmen nach Massenvergiftungen von Schülerinnen

Nach den rätselhaften Massenvergiftungen von Schülerinnen sind in Iran mehr als 100 Menschen festgenommen worden. Das Innenministerium stellt nun eine mögliche Verbindung zu einer Exil-Oppositionsgruppe in Albanien her.

Eine junge Frau liegt am 2. März nach Berichten über eine Vergiftung an einem nicht näher bezeichneten Ort im Iran im Krankenhaus. Bild: Reuters

Nach den rätselhaften Massenvergiftungen von Schülerinnen im Iran hat die Regierung in Teheran mehr als hundert Festnahmen gemeldet. Mehr als 100 Menschen, die für die Vorfälle in Mädchenschulen „verantwortlich“ seien, „wurden identifiziert, festgenommen und gegen sie wird ermittelt“, erklärte das Innenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna am Samstagabend.

Unter den Festgenommenen seien Menschen mit „feindseligen Motiven“, fügte das Ministerium hinzu. Sie hätten das Ziel verfolgt, den Menschen Angst einzujagen „und Schulen zu schließen“. Seit Mitte der vergangenen Woche sei die Zahl der Vorfälle in Schulen aber „glücklicherweise“ deutlich zurückgegangen und es habe keine Berichte über kranke Schülerinnen mehr gegeben.

Seit Ende November wurden im Iran immer wieder Massenvergiftungen an Mädchenschulen gemeldet. Tausende Schülerinnen litten unter Symptomen wie Übelkeit und Atemnot, nachdem sie „unangenehme“ Gerüche auf dem Schulgelände bemerkt hatten. Nach offiziellen Angaben waren insgesamt mehr als 5000 Schülerinnen in etwa 230 Schulen in 25 der 31 iranischen Provinzen betroffen.

Die iranischen Behörden vermuten hinter den Vergiftungen einen Versuch, Mädchen von der Schulbildung auszuschließen. Die Hintergründe sind bisher ungeklärt.

Das Innenministerium stellte nun eine mögliche Verbindung zu einer iranischen Exil-Oppositionsgruppe in Albanien her. Die Volksmudschahedin des Iran, die auch als Mudschahedin-e-Khalq (MEK) bekannt sind, werden vom Iran als Terrororganisation eingestuft. In dem Irna-Bericht hieß es, die Ermittlungen gegen die Verdächtigen, einschließlich „ihrer möglichen Verbindungen zu terroristischen Organisationen wie der MEK“, dauerten an.