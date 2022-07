Krieg in der Ukraine : Iran steht Russland bei

Wladimir Putin steht kurz vor einem Besuch in Teheran. Von dort soll er offenbar Kampfdrohnen für den Einsatz in der Ukraine geliefert bekommen. Iran droht sich durch eine engere Zusammenarbeit mit Russland weiter zu isolieren.

Noch vor Kurzem hatte die ukrainische Regierung erklärt, ihre Armee habe mehr als 600 russische Drohnen abgeschossen. Am Montagabend sagte nun in Washington der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, der amerikanischen Regierung lägen Information darüber vor, dass Iran in diesen Tagen an Russland „mehrere Hundert“ Drohnen für einen Einsatz in der Ukraine liefere beziehungsweise deren Lieferung vorbereite. Zudem liefen die Vorbereitungen für die Ausbildung russischer Soldaten im Gebrauch der Drohnen.

Die staatlichen iranischen Medien verschweigen bislang die Drohnenlieferung. Sie berichteten am Dienstag jedoch über den bevorstehenden Besuch des russischen Präsidenten in Teheran. Am 19. Juli wird Wladimir Putin in der iranischen Hauptstadt die Präsidenten aus Iran und der Türkei, Ebrahim Raisi und Tayyip Erdogan, treffen.