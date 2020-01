Eskalation im Nahen Osten : Merkel und Maas fliegen zum Krisentreffen mit Putin

Der russische Präsident Wladimir Putin will an diesem Samstag Bundeskanzlerin Angela Merkel und den deutschen Außenminister Heiko Maas empfangen. Als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sei Russland „unverzichtbar“, wenn es um die Lösung politischer Konflikte gehe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Daher sei es naheliegend, dass die Kanzlerin mit Putin „über die derzeit aufgebrochenen Konfliktherde“ spreche.

Der Kreml teilte mit, Merkel (CDU) werde auf Einladung des russischen Präsidenten zu einem Arbeitsbesuch erwartet. Zentrales Thema des Gesprächs soll demnach die gefährliche Eskalation der Lage im Nahen Osten sein. In der Nacht zum Freitag hatten die Vereinigten Staaten auf Geheiß Präsident Donald Trumps den ranghohen iranischen General Qassem Soleimani mit einem gezielten Raketenangriff im Irak getötet, Iran hatte daraufhin Vergeltung angekündigt. Beide Seiten drohten einander mit Angriffen auf Ziele, die bereits identifiziert seien. Soleimani war der berüchtigte Kommandeur der Quds-Brigaden – jener Eliteeinheit der iranischen Revolutionswächter, die für Auslandsoperationen zuständig ist.

Maas hält Trumps Drohungen für falsch

Außerdem soll es bei der Unterredung in Moskau um die Lage im Bürgerkriegsland Syrien, den Konflikt in Libyen und die Situation in der Ukraine gehen. Russland hatte zuletzt erklärt, die von Deutschland unterstützte Friedensinitiative für Syrien ebenfalls zu unterstützen. Dazu hatten sich Putin und Merkel auch schon am Telefon ausgetauscht.

In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Die international anerkannte Regierung unter Ministerpräsident Fajis al Sarradsch liefert sich einen Machtkampf mit dem einflussreichen General Chalifa Haftar, der in Tripolis an die Macht gelangen will. Die Türkei entsendet derzeit Truppen, um das zu verhindern. In der Ukraine hat sich die Lage zuletzt etwas entspannt, als die Regierung in Kiew und die prorussischen Separatisten wie vereinbart Gefangene austauschten. Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßten diesen Austausch als „eine lang ersehnte humanitäre Geste“.

Außenminister Maas (SPD) kritisierte am Montag im Deutschlandfunk Trumps Drohung an den Irak, harte Sanktionen gegen das Land zu verhängen, sollte es auf einem Abzug ausländischer Truppen bestehen. Diese Drohung sei „zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sehr hilfreich“, sagte Maas. Schließlich sei im Irak viel investiert worden, „nicht nur militärisch, auch an Stabilisierungshilfen, um dieses Land wieder aufzubauen“. Das alles drohe nun verloren zu gehen. „Ich glaube, das geht nicht mit Drohungen, den Irak zu überzeugen, sondern mit Argumenten“, so Maas.

Das irakische Parlament hatte am Sonntag für einen Abzug der rund 5000 im Land stationierten amerikanischen Soldaten gestimmt. Es forderte die geschäftsführende Regierung von Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi dazu auf, den Abzug aller ausländischen Truppen einzuleiten, die Teil des von den Vereinigten Staaten geführten Bündnisses zum Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) sind. Das Parlament forderte auch, dass ausländische Truppen den irakischen Luftraum und Boden künftig nicht mehr nutzen dürften.

Verteidigungsministerium: „sehr schnell reaktionsfähig“

Das deutsche Verteidigungsministerium prüft derweil, ob der Einsatz deutscher Soldaten im Irak angesichts der Politik der Regierung fortgesetzt werden kann. Derzeit verließen die etwa 120 eingesetzten Soldaten ihre Stützpunkte nicht, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Die Ausbildungsmission bleibe ausgesetzt, wie es das Hauptquartier der Koalition gegen den IS entschieden habe. „Die Sicherheitslage wird sehr genau beobachtet“, so der Sprecher. „Wir sind dann, davon können Sie ausgehen, auch sehr schnell reaktionsfähig.“ Wegen der jüngsten Eskalation schickt die Bundeswehr zunächst keine weiteren Soldaten in den Irak.

Die Nato will wegen der Zuspitzung des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und Iran noch an diesem Montag eine Sondersitzung abhalten. Es sei dazu ein Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Botschafter angesetzt worden, teilte das Verteidigungsbündnis in Brüssel mit. Unterdessen haben in Iran die Trauerfeierlichkeiten für Soleimani begonnen, der nach Angaben des Staatsfernsehens Millionen Menschen beiwohnten.