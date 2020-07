Iran : Gericht bestätigt Todesurteil für Demonstranten

Aktualisiert am

Das oberste Gericht in Iran hat ein Todesurteil gegen drei Männer, die vergangenes Jahr an den Protestdemonstrationen teilgenommen hatten, bestätigt. Das sagte Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili am Dienstag der Nachrichtenagentur Isna zufolge. Wann das Urteil vollstreckt wird, blieb zunächst unklar.

Die Erhöhung der Benzinpreise führte im November 2019 zu tagelangen Unruhen in Iran, bei denen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Protestierenden vorgingen. Die politische Führung bezeichnete die Demonstranten als bezahlte Söldner der iranischen Erzfeinde: der Vereinigten Staaten, Israels und Saudi-Arabiens. Sie wollten aus Sicht Irans nicht gegen die höheren Benzinpreise protestieren, sondern mit Sabotageaktionen das iranische System schwächen oder gar stürzen.

Das Todesurteil gegen die drei Iraner Amirhossein M., Saeid T. und Mohammad R. war im Ausland scharf kritisiert worden. Die Kritik wies der Justizsprecher zurück. Die drei waren laut Ismaili gewaltbereite Rädelsführer und hätten mehrere öffentliche Einrichtungen und Verkehrsmittel in Brand gesetzt. Ihre Aktionen hätten sie mit dem Handy aufgenommen, daher sei die Beweislage für das Gericht eindeutig gewesen, sagte der Sprecher.

Die iranische Regierung hat bislang keine genauen Angaben zu den Todesopfern der Proteste gemacht. Laut unbestätigten Berichten sollen 200 Menschen – Demonstranten und Polizisten – bei den Unruhen getötet worden sein. Ausländische Quellen sprechen von weitaus mehr Toten. Zudem wurden laut Iran damals mehr als 1000 Demonstranten verhaftet.