Iran-Experte im Gespräch : „Wir nähern uns dem Ende der Proteste“

An einen Erfolg der Proteste in Iran glaubt Mohammadbagher Forough nicht mehr. Im F.A.Z.-Interview sagt der iranische Wissenschaftler, es fehle die Führungsfigur und die Agenda.

Was ist neu an den Protesten in Iran, wie blicken Sie darauf?

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent in Berlin.



Der interessanteste Aspekt für mich ist die maßgebliche Beteiligung von Frauen jeden Alters. Man sieht es am Slogan „Frauen, Leben, Frieden“. Das ist eine Erneuerung des Mottos der Französischen Revolution „Liberté, Egalité, Fraternité“, mit einem Update des patriarchalisch konnotierten Wortes „Brüderlichkeit“. So viel zum optimistischen Teil.

Wie wirkmächtig sind die heutigen Proteste im Vergleich zu früheren?

Man muss die Dinge nüchtern betrachten. Die Proteste jetzt bekommen viel Aufmerksamkeit im Westen und in den Medien, weit mehr als die Proteste 2009 und 2019. Und das, obwohl sich damals deutlich mehr Menschen beteiligt hatten. 2009 gingen in Iran Zehntausende auf die Straßen, und auch 2019 beteiligten sich noch einmal Tausende an den Protesten, es gab 1500 Tote. Diesmal sehen wir Hunderte Demonstranten, wenn wir uns die Videos genau anschauen, abgesehen von Städten der Minderheiten wie Sanandaj.

Wie lange werden die Demonstrationen jetzt noch andauern?

Wir nähern uns dem Ende der Proteste. Die meisten Teile Irans sind mittlerweile ruhig, abgesehen vielleicht von den verarmten Provinzen Kordistan und Sistan und Belutschistan, wo die Situation weiter angespannt ist und wo die Sicherheitskräfte am härtesten vorgehen. Während der Proteste 2009 sahen wir noch viele unpolitische Menschen bei den Demonstrationen, das ist heute nicht der Fall. Anders als damals gehen jetzt die meisten Leute täglich zur Arbeit, auch wenn sie die Demonstrationen in Gedanken unterstützen mögen. Die überwiegende Mehrheit der Iraner bleibt aber weg. Wir sind heute weit entfernt von einem Generalstreik.

Bilder aus Iran scheinen eine andere Sprache zu sprechen.

Ein Grund für die intensive, andauernde Berichterstattung über die Proteste im Westen ist die große iranische Diaspora. Millionen Iraner leben außerhalb des Landes. Ein großer Teil der Diaspora will einen Wandel und verstärkt die Stimmen der Protestierenden in Iran. Auch von Saudi-Arabien finanzierte Fernsehkanäle wie Iran International berichten auf sehr unterstützende Art und Weise. Sogar in Deutschland werden anerkannte Wissenschaftler wie Adnan Tabatabai übel von manchen Medien mit ideologischer Schlagseite für ihre Position angegriffen. Alles in allem gibt es in der Diaspora viel Zankerei, die aber keinen Einfluss darauf hat, was in Iran wirklich vor sich geht. Letztlich liegt die wahre Hoffnung in Iran und bei den iranischen Frauen und Männern, die mutig ihr Leben aufs Spiel setzen, um die Lebensbedingungen und das politische Leben in Iran zu verbessern.

Wo sind die Anführer der heutigen Proteste?

Es sind definitiv führerlose Proteste. Ich sehe keine Figur, die jetzt auftauchen und das System reformieren könnte. Nicht aus dem Volk, nicht aus dem Establishment, nicht aus den Sicherheitskräften und schon gar nicht aus der Diaspora. Die Führungslosigkeit macht die Proteste von Natur aus demokratisch. Das ist ein Segen, aber auch ein Fluch: Die Proteste sind philosophisch organisiert, nicht politisch. Abgesehen von „Frau, Leben, Freiheit“, das ein großes humanistisch-feministisches philosophisches Ideal zum Ausdruck bringt, verfolgen die Proteste keine kohärente politische Agenda. Mit der Ausnahme, dass sie die Abschaffung des obligatorischen Hidschabs fordern. Abgesehen davon sind die Forderungen inkohärent. Einige wollen das gesamte Regime ändern. Stimmen, die „Nieder mit dem System“ skandieren, erhalten viel Aufmerksamkeit. Aber es gibt auch viele andere, die mit Wirtschaftsreformen und besseren Beschäftigungsaussichten zufrieden wären. Schon 2009 und 2019 forderten viele Iraner Wirtschaftsreformen und riefen Antikorruptionsparolen. Und es gab auch damals schon solche, die Ziele und Parolen skandierten, die sich gegen das Establishment richteten. Wir sollten jetzt nicht nur eine Art von Stimme hervorheben.

Das heißt, Demokratie ist nicht unbedingt das gemeinsame Ziel?

Meiner Erfahrung nach wünschen sich viele Iraner einen anständigen Arbeitsmarkt und Wirtschaftsreformen. Solange sich der Lebensstandard verbessert, wären sie zufrieden. Aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass sich das derzeitige politische System angesichts dieses Zeitgeistes reformieren kann. Die Korruption grassiert.

Nicht nur die Wirtschaft Irans scheint den Bach herunterzugehen.

Das ganze System in Iran ruft im Volk ein Gefühl des Erstickens hervor. Man stelle sich einen Raum voller Gas vor: Ein winziger Funke kann eine neue Runde der Proteste auslösen. Es gibt einfach nicht genug Sauerstoff im System. Es ist zu viel Korruption, zu viel Unterdrückung. Jetzt war der Funke der Hidschab, 2019 war es der Anstieg der Benzinpreise. Das nächste Mal wird es etwas anderes sein. Sei es in zwei Monaten, in zwei Jahren oder in zwei Jahrzehnten.

Dr. Mohammadbagher Forough arbeitet am Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg.