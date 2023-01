Empörung nach Hinrichtungen : Autoritätsverlust, Kapitalflucht und Abwanderung der Eliten

Aktualisiert am

Weltweit ist die Kritik über weitere Hinrichtungen in Teheran groß. Im Land greift der einflussreiche sunnitische Freitagsprediger Mawlawi Abdulhamid trotz Warnungen Revolutionsführer Khamenei direkt an.

Hingerichtet durch den Strang: Mohammad Hosseini am 30. November 2022 vor dem Revolutionsgericht in Karadsch Bild: AP

Mit der Vollstreckung von zwei weiteren Todesurteilen, der Ernennung eines neuen Polizeichefs und einer Verhaftungswelle in der unruhigen Provinz Sistan-Belutschistan hat die Führung der Islamischen Republik die Niederschlagung der seit dem 16. September andauernden Proteste verschärft.

Nach Schätzungen der in den USA ansässigen Human Rights Activists News Agency (HRANA) sind bei den Protesten mindestens 516 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 19.200 Demonstranten wurden verhaftet.

Am Samstagmorgen wurden zwei weitere Demonstranten durch den Strang hingerichtet. Mohammad Hosseini und Mohammad Mehdi Karami waren wegen „des Führens von Krieg gegen Gott“ verurteilt worden. Die beiden sollen am 3. November in Karadsch ein angeblich unbewaffnetes Mitglied der paramilitärischen Freiwilligenmiliz Bassidsch mit einem Messer getötet haben.