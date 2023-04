FAZ Plus Artikel: Fast 33 Jahre an der Macht : Wählt Montenegro seinen Dauerregenten ab?

1991 wurde er Regierungschef – damals war in Deutschland noch Helmut Kohl Kanzler. Seitdem hat Milo Djukanović an der Macht festgehalten. Doch mit der Stichwahl am Sonntag könnte damit Schluss sein.