Proteste in Iran : Den Ajatollahs bleibt nur die Gewalt

Protest in Teheran am 21. September 2022 gegen den Tod von Mahsa Amini Bild: dpa

Die Islamische Republik Iran steht vor der größten Herausforderung seit der Revolution im Jahr 1979. Der Tod einer jungen Frau als Folge der Misshandlung durch die Sittenpolizei war der Funken, der das Feuer der jüngsten Proteste entfacht hat.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten waren in Iran Proteste zum Normalzustand geworden. Dabei nahmen ihre Häufigkeit und Wucht stetig zu. Arbeiter und Studenten gingen wegen ihrer Nöte ebenso auf die Straße wie Ärzte, Lehrer und Rentner. Meist blieb es indes bei kleinen, lokalen Wutausbrüchen, die leicht niederzuschlagen waren.

Zuletzt breiteten sich die Proteste Ende der Jahre 2017 und 2019 auch landesweit aus. In ihrer Gesamtheit sind sie Ausdruck dafür, dass die Islamische Republik ihre Versprechen nicht eingelöst hat, nach der Diktatur des Schahs für Gerechtigkeit und breiten Wohlstand zu sorgen.

Nie hatten die Proteste indes eine kritische Masse erreicht, um die Islamische Republik ernsthaft in Gefahr zu bringen. Diesem kritischen Punkt kommen die jüngsten Proteste aus drei Gründen näher. Erstens stellen sich die überwiegend jugendlichen Demonstranten heute den Sicherheitskräften unerschrocken entgegen. Sie weichen nicht mehr zurück, wie es etwa 2009 geschehen war, als ein Satz von Revolutionsführer Khamenei reichte, damit die Demonstranten aus Furcht vor einem Blutvergießen ihren Protest gegen die umstrittene Wiederwahl des damaligen Präsidenten Ahmadineschad sofort einstellten.

Herrschaft der Verbote entfremdet die Menschen vom Islam

Zweitens können sich mit dem jüngsten Protest Iranerinnen und Iraner aus allen Gesellschaftsschichten identifizieren. Begonnen hatte er als ein Protest gegen den Kopftuchzwang und für mehr Frauenrechte. Dann weitete sich der Fokus rasch. Die getötete Mahsa Amini wurde das Gesicht eines Kampfes gegen die religiös begründete Bevormundung durch Geistliche und deren bewaffnete Truppen wie den Revolutionswächtern, die in alle Lebensbereiche hineinreicht.

Dem schließen sich auch fromme Iranerinnen und Iraner an, die beklagen, dass diese Herrschaft durch Verbote immer mehr Menschen von der Religion entfremde. In wohl keinem anderen Land der islamischen Welt sind die Moscheen an den Freitagsgebeten so leer wie in Iran.

Drittens legen die Proteste, mehr als frühere, Risse im System der Herrschaft offen. Erstmals werden aus den Reihen der Sicherheitskräfte Fälle von Befehlsverweigerungen bekannt. Zudem äußern Repräsentanten des moderaten Flügels des Regimes Verständnis für Forderungen der Demonstranten und wären etwa bereit, den Verhüllungszwang für Frauen aufzuheben.

Khamenei stellt sich Reformen entgegen

Doch dazu wird es nicht kommen. Denn der 83 Jahre alte und gesundheitlich angeschlagene Khamenei, seit 1989 als Nachfolger von Ajatollah Khomeini an der Spitze der Republik, ist dabei, seinen Nachlass zu regeln. Die Diskussion (um nicht zu sagen: der Kampf) um seine Nachfolge hat längst eingesetzt. Seinem Nachfolger, möglicherweise seinem Sohn Modschtaba, will er das Regime intakt hinterlassen.

Für Kompromisse ist Khamenei nicht bekannt, er reitet die Prinzipien der Revolution. Dazu gehört der Hass auf Israel, dazu gehört auch der Verhüllungszwang für die Frauen. Nur durch den Kopftuchzwang unterscheidet sich Iran von anderen Ländern. Das Kopftuch ist das Symbol der islamischen Herrschaft der Ajatollahs.

Das Regime ist weder zu Reformen bereit noch zu Kompromissen. Es bleibt ihm daher keine andere Wahl, als auch diese Proteste mit Gewalt, nötigenfalls mit einem Blutbad, niederzuschlagen. Das hat seinen Preis. Denn bei solchen Bildern werden die Vereinigten Staaten weder der Rückkehr zum Atom­abkommen zustimmen noch der Aufhebung der Sanktionen.

Die Islamische Republik ist damit in einer Abwärtsspirale gefangen. Ohne die Aufhebung der Sanktionen verschlechtern sich die Lebensbedingungen weiter, die Verarmung setzt sich fort. Die Gründe für die Unzufriedenheit – wirtschaftliche Not, politische Unterdrückung, fehlende gesellschaftliche Freiheiten – verschmelzen zu einer Lawine, die das Ende der Islamischen Republik einleiten könnte.

Keine anderen Mittel als Gewalt

Trotz der sich abzeichnenden Gefahren hat die Teheraner Führung keinen Plan B. Das hat dramatische Folgen. Außer China investiert niemand mehr in Iran, die Kapitalflucht hält an. In der Rangliste von Transparency International zur Korruption befindet sich Iran im letzten Viertel, das brutale Treiben des Sicherheits­apparats bleibt, was auch der Fall von Mahsa Amini zeigt, straffrei. Ungewiss ist, wie es nach Khamenei weitergeht.

Die jungen Iraner sehen das alles. Die einen verlassen daher ihre Heimat, wohl kein anderes Land ist wie Iran vom Braindrain betroffen. Die anderen demonstrieren. Die Islamische Republik hat sich in eine Sackgasse manövriert. Außer Gewalt scheint das Regime keine Ideen zu haben, um die Herrschaft der Ajatollahs und ihrer Revolutionswächter zu zementieren.