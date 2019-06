Konflikt mit Amerika : Iran beschwert sich über weiteren Drohneneinsatz

Bereits Ende Mai ist eine amerikanische Drohne nach Angaben aus Teheran in den iranischen Luftraum eingedrungen. Der Vorfall mit der „Spionagedrohne“ habe sich am 26. Mai ereignet, schrieb der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Donnerstag eine weitere Aufklärungsdrohne vor der Küste des Landes abgeschossen.

Bei der Drohne, die Ende Mai trotz „mehrerer Warnungen“ in den iranischen Luftraum eingedrungen sei, handelte es sich den Angaben zufolge um eine in den Vereinigten Staaten hergestellte „MQ9 Reaper“. Diese wird häufig genutzt, um militärische Angriffe auszuführen. Sarif veröffentlichte bei Twitter zudem eine Karte zu dem Vorfall.

Nach dem Abschuss der weiteren Drohne am Donnerstag hatte die Regierung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump zunächst einen Vergeltungsangriff auf Iran geplant, diesen dann aber kurzfristig abgesagt. Stattdessen verübte Washington amerikanischen Medien zufolge Cyberangriffe auf iranische Raketenkontrollsysteme und ein Spionagenetzwerk. Trump kündigte überdies zusätzliche „bedeutende“ Sanktionen an.