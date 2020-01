Aktualisiert am

Irak : Rakete trifft amerikanische Botschaft in Bagdad

Es ist nicht der erste Raketenangriff auf amerikanische Ziele in Irak: Doch nun hat eine Rakete das Gelände der amerikanischen Botschaft in Bagdad direkt getroffen. Mindestens drei Menschen sollen verletzt worden sein.

Gelände getroffen: Die amerikanische Botschaft am Fluss von Tigris in Bagdad, Irak. Bild: dpa

Nach mehreren Raketenangriffen auf amerikanische Ziele in Irak ist nun auch das Gelände der amerikanischen Botschaft in Bagdad direkt getroffen worden. Der geschäftsführende Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi bestätigte den Angriff und kündigte an, dass irakische Sicherheitskräfte den Fall untersuchen würden. Laut einem Bericht der irakischen Nachrichtenseite Al-Sumaria wurden mindestens drei Menschen verletzt.

