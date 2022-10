Neue Regierung im Irak : Kaum Hoffnung auf Wandel

Aktualisiert am

Am Donnerstag beauftragte der neu gewählte Präsident Abdul Latif Raschid (2. v. r.) Mohammed Shia al-Sudani (Mitte) mit der Regierungsbildung. Bild: via REUTERS

Es waren vollmundige Versprechen, die Muhammad Shia al-Sudani den Irakern machte. In seiner ersten Ansprache als designierter Regierungschef kündigte er an, Reformen anzugehen, die Regierungsführung auf Vordermann zu bringen, die Bevölkerung zu einen, ihr Leid zu mindern, die Korruption zu bekämpfen, ebenso Armut und Arbeitslosigkeit. Es wäre eine radikale Abkehr von der bisherigen politischen Praxis im Irak. Daran, dass es dazu tatsächlich kommt, herrschen in Bagdad – gelinde gesagt – erhebliche Zweifel.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.



„Sudani wird sich schwertun, ernsthafte Reformen einzuleiten. Ich denke, das Beste, was wir uns von ihm erhoffen können, ist, dass er für Stabilität sorgen wird“, sagt Sajad Jiyad von der Denkfabrik Century International. Das Land komme gerade aus einer Zeit erheblicher politischer Instabilität. „Wenn Sudani verhindert, dass die Dinge noch schlimmer werden, dann wäre das meiner Meinung nach ein Erfolg.“