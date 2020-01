Aktualisiert am

Irakischer Ministerpräsident : Geschäftsführend in gefährlichen Zeiten

Adel Abdul Mahdi muss den Irak in diesen Tagen durch gefährliche Zeiten führen. Der irakische Ministerpräsident, der nur noch geschäftsführend im Amt ist, muss verhindern, dass sein Land tiefer und tiefer in den Sog des amerikanisch-iranischen Konflikts gerät. Das Parlament hat ihn beauftragt, den Abzug des ausländischen Militärs voranbringen, und Mahdi hat dabei nicht nur die Wut im Auge zu behalten, die der amerikanische Drohnenangriff auf Qassem Soleimani in seinem Land entfesselt hat. Teheran hat die Stützpunkte im Irak, auf denen Amerikaner stationiert sind, zum Ziel erkoren – und mit Raketen beschossen. Mahdi hat es außerdem mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun, der Bagdad nach der Abzugsforderung mit Sanktionen drohte.

Der 1942 geborene Regierungschef, der aus einer alteingesessenen Bagdader Familie stammt, blickt auf eine lange Karriere in der Politik zurück und wird als Mann des Ausgleichs beschrieben. Als er 2018 Regierungschef wurde, galt er als Kompromisskandidat – sowohl für Teheran als auch Washington. Im vergangenen November tauchte Mahdis Name auf, als iranische Geheimdienstberichte durchgestochen wurden: Er habe als Ölminister 2014 bis 2016 eine „besondere Beziehung“ zur Islamischen Republik gehabt, hieß es vage. Amerikanische Regierungsmitarbeiter erklärten postwendend, das mache Mahdi noch lange nicht zu einem „Agenten“ Teherans.

Der irakische Regierungschef gehörte zwar zu einer Gruppe schiitischer Islamisten im Exil, die 1982 in Iran gegründet worden war. Mahdis Werdegang ist aber von allerlei Wendungen geprägt. Geboren wurde er als Sohn eines schiitischen Religionsgelehrten, der zu Zeiten der irakischen Monarchie Bildungsminister und Parlamentarier war. Mahdi, der Wirtschaft und Politik studierte, begeisterte sich in jungen Jahren für panarabische Ideen und die Baath-Partei und trat 1964 in die kommunistische Partei ein. Nach dem Baath-Putsch von 1968 floh er 1969 ins französische Exil, wo er sich als Publizist einen Namen machte. Nach dem Sturz Saddam Husseins 2003 bekleidete Mahdi hohe Ämter im Irak: Er war Finanzminister, Mitglied der Verfassunggebenden Versammlung und Vizepräsident.

Seine Amtsantritt als Ministerpräsident war mit der Hoffnung verbunden, er könne das Land aus der Krise führen. Mahdi schlug auch von kritischen Geistern Wohlwollen entgegen. Er demonstrierte Volksnähe und ließ zum Beispiel die Betonwälle abreißen, hinter denen sich irakische Politiker über Jahre verschanzt hatten. Doch auch er schaffte es nicht, die Verhältnisse grundlegend zu ändern. Im Oktober begann die Bevölkerung gegen das dysfunktionale System zu demonstrieren. Hunderte wurden getötet, als Sicherheitskräfte und irantreue Milizen versuchten, die Proteste niederzuschlagen. Mahdi gab Ende November auf. Ausruhen kann er sich nicht.