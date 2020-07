Laut irakischen Angaben : Entführte Deutsche Hella Mewis ist wieder frei

Die im Irak verschleppte Deutsche Hella Mewis ist wieder auf freiem Fuß. Das teilte Yehia Rasool, ein Sprecher der irakischen Streitkräfte, am Freitagmorgen auf Twitter mit. „Hella ist frei“, meldete auch ein irakischer Vertrauter der Deutschen. Details darüber, wie Mewis wenige Tage nach ihrem Verschwinden am Montagabend freigekommen ist, nannte der Armeesprecher zunächst nicht. Später hieß es, Mewis sei am frühen Morgen örtlicher Zeit bei einem Einsatz außerhalb von Bagdad von Sicherheitskräften befreit worden.

Mewis war nach Angaben aus den Sicherheitskräften am Montag im Bagdader Stadtteil Karrada von Bewaffneten weggebracht worden. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Die Deutsche hatte in in der irakischen Haupstadt das Kulturzentrum „Bait Tarkib“ betrieben, das junge irakische Künstler förderte. Sie unterstützte außerdem die irakische Protestbewegung, die seit Oktober vorigen Jahres die korrupte politische Klasse des Iraks und sein konfessionalistisches System herausfordert.

Die Aktivisten der Protestbewegung sind mit brutaler Repression durch irantreue schiitische Milizen und mit ihnen verbündete Kräfte im Sicherheitsapparat konfrontiert. Immer wieder wurden Aktivisten verschleppt und auch ermordet. Der Fall Mewis fällt ferner in eine Zeit, in der sich die Konfrontation zwischen den schiitischen Milizen und dem irakischen Regierungschef Mustafa al Kadhemi verschärft.

Irakische Beobachter vermuteten irantreue schiitische Milizen hinter Mewis' Entführung. Diese werden auch hinter anderen ähnlichen Fällen in der jüngeren Vergangenheit vermutet. Ein Sprecher der berüchtigten Gruppe Kataib Hizbullah distanzierte sich zwar am Dienstag von der Entführung der Deutschen und schob die Schuld auf „Banden“ des neuen Regierungschefs Kadhemi. Mit ihm trägt die Gruppe derzeit einen sich verschärfenden Konflikt aus. Das vorauseilende Dementi muss allerdings nicht unbedingt heißen, dass die Kataib-Hizbullah-Miliz oder Gruppen aus ihrem Dunstkreis nichts mit der Entführung zu tun hatten.

Hella Mewis war laut übereinstimmenden Berichten aus Bagdad durch ihr politisches und kulturelles Engagement angeeckt. Noch wenige Stunden bevor sie verschleppt wurde, habe Mewis Aktivisten auf dem Tahrir-Platz in der irakischen Hauptstadt besucht, hieß es am Dienstag aus ihrem Umfeld. Sie galt als unerschrocken und bewegte sich in Bagdad regelmäßig mit dem Fahrrad, was dort ein eher exotischer Anblick ist.