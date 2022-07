Aktualisiert am

Demonstranten dringen abermals ins Parlament in Bagdad ein

Irakische Hauptstadt : Demonstranten dringen abermals ins Parlament in Bagdad ein

Demonstrierende überqueren am 30. Juli in Bagdad die Brücke in Richtung der Grünen Zone Bild: dpa

Wie schon am Mittwoch sind zahlreiche Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr in das Parlamentsgebäude in Bagdad eingedrungen. Offenbar gab es dabei mehrere Verletzte.