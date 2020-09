Interne Dokumente : Bremst das Verkehrsministerium die Seenotretter aus?

Der Vorwurf schwelt schon länger: Mehrere private Seenotrettungsorganisationen beschuldigen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), ihre Einsätze im Mittelmeer bewusst zu verhindern. Sein Ministerium hatte im März mit der Änderung einer Verordnung dafür gesorgt, dass kleinere Schiffe der Seenotretter ab sofort die gleichen Sicherheitsanforderungen wie die kommerzielle Schifffahrt erfüllen müssen. Jetzt haben die Seenotretter Akten einsehen können und fühlen sich in ihrem Argwohn bestätigt.

„Die internen Vermerke beweisen, dass es Minister Scheuer mit der Änderung der Schiffssicherheitsverordnung gerade darum geht, die Seenotrettung der humanitären NGOs zu sabotieren und lahmzulegen“, teilt Axel Steier, Sprecher der betroffenen Organisation Mission Lifeline, mit. Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken warf am Wochenende im Deutschlandfunk Scheuer sowie dessen Parteikollegen und Innenminister Horst Seehofer „Schikane gegen die Menschlichkeit“ vor.

Das Bundesverkehrsministerium hingegen verweist auf seine Verantwortung als Flaggenstaat: Ehrenamtliche Helfer seien bei ihren zielgerichteten Einsätzen vergleichbaren Gefahren ausgesetzt wie Berufsseeleute, weshalb ihre Schiffe auch die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllen müssten. Es änderte daher die Ausnahmeregelung in der Schiffssicherheitsverordnung, welche kleinere Schiffe, die zu „Sport- und Freizeitzwecken“ eingesetzt werden, von einem Schiffssicherheitszeugnis befreit.

Im April 2019 hatte die vom Bundesverkehrsministerium beauftragte Berufsgenossenschaft Verkehr bereits das Schiff „Mare Liberum“ des gleichnamigen Vereins festgehalten, da es der Ansicht war, dass dessen Beobachtungsmissionen in der Ägäis weder Sport- noch Freizeitaktivitäten entsprächen. Dem widersprach das Oberverwaltungsgericht in Hamburg: Humanitäres Engagement sei durchaus eine Freizeitbeschäftigung, die „Mare Liberum“ kam wieder frei – zumindest vorübergehend: Seit März gilt die Ausnahme nurmehr für Schiffe, die „ausschließlich zu Sport- und Erholungszwecken“ eingesetzt werden, private Seenotretter müssen hingegen höhere Standards nachweisen.

Weil die deutsch beflaggten Schiffe von Resqship, Mission Lifeline und Mare Liberum das bislang nicht können, sitzen sie fest. Resqship und Mare Liberum sind in erster Linie auf Beobachtung ausgerichtet, dokumentieren in der Ägäis und vor der Küste Libyens Verstöße gegen die Menschenrechte und alarmieren im Notfall andere Schiffe. Die Mission Lifeline hingegen plant mit ihrem Schiff Rettungseinsätze im zentralen Mittelmeer.

Um das nun erforderliche Schiffssicherheitszeugnis zu erhalten, sind teils teure Umbauten nötig: Axel Steier von Mission Lifeline beziffert die Kosten für die „Rise Above“ auf rund 250.000 Euro. Neben den Fenstern müsse unter anderem auch die Maschinenraumisolierung erneuert werden. Kostspielig seien vor allem die Ingenieurbüros, die zur Begutachtung hinzugezogen werden. Wie Mare Liberum zudem mitteilt, könne ihre Segelyacht „Sebastian K“ überhaupt nicht angemessen umgerüstet werden.

Eine bewusste Blockade der Retter? Tatsächlich geht aus den Akten, die das Portal „Frag den Staat“ beantragt und veröffentlicht hat, zunächst hervor, dass die Rechtsänderung gezielt erfolgte, um die Seenotretter auszuschließen. In den ersten Fassungen des Vorblatts wird die Änderung ausschließlich damit begründet, sicherzustellen, dass „Kleinfahrzeuge, die im Rahmen der Rettung von Flüchtigen (sic) in Seenot“ künftig ein Schiffssicherheitszeugnis vorlegen müssen. Außerdem wird in den Akten mehrfach Bezug auf das Urteil zur „Mare Liberum“ genommen: In einem Gutachten heißt es unter anderem, dass die Flüchtlingsrettung andernfalls „faktisch ohne staatliche Kontrolle“ möglich wäre. Weiterhin wird eine Anmerkung des Deutschen Segelverbandes zur Neudefinition abgelehnt, denn dadurch „hätten wir nichts gewonnen, sondern vielmehr einen Weg zur Nutzung von Sportbooten für die Flüchtlingsrettung geöffnet“.

Begründet wird die Änderung damit, dass für Seenotretter ein höheres Risiko bestehe als beispielsweise für Sportsegler. Solche Sicherheitsbedenken hält Axel Steier für „absurd“. Die Organisationen seien natürlich sehr auf die eigene Sicherheit bedacht. Die Schiffe seien bis dato sicher gefahren, zu schweren Unfällen sei es bislang bei keinem Verein gekommen. Die betroffenen Organisationen sind deshalb davon überzeugt, dass es keineswegs darum gehe, ihre Arbeit sicherer zu machen, sondern die Rettung von Menschen sowie die Beobachtung von Einsätzen staatlicher Schiffe verhindert werden solle.