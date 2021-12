Intensivarzt in Maastricht : „Lebenserhaltende Maßnahmen sind nicht immer die beste Lösung“

Ein deutscher Arzt in den Niederlanden spricht im F.A.Z.-Interview über Kulturunterschiede in der Intensivmedizin, den ehrlichen Austausch mit Patienten und die Frage nach einem würdevollen Lebensende.

Medizinisches Personal am Bett eines an Corona erkrankten Intensivpatienten am 11. November am Universitätsklinikum in Maastricht Bild: EPA

Herr Professor Buhre, Sie leiten das Zentrum für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Maastricht, kommen aber ursprünglich aus Deutschland. Bei der zur Zeit viel diskutierten Zahl der Intensivbetten unterscheiden sich die beiden Länder stark: Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es in Deutschland mehr als vier Mal so viele Betten wie in den Niederlanden. Woher kommt das?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen haben wir hier schlicht weniger Krankenhäuser als in Deutschland. Gerade in der Intensivmedizin gibt es aber auch einige Besonderheiten. Eine Pflegekraft darf in den Niederlanden nicht mehr als etwa 1,5 Betten betreuen. Dieser vergleichsweise hohe Pflegeschlüssel ist gesetzlich geregelt und kann nicht einfach aufgeweicht werden. Das heißt: Die Zahl der Betten ist strikt abhängig vom Personal. Zudem schlagen sich in der Intensivmedizin aber auch ganz grundsätzliche Unterschiede in der Kultur nieder.

Zum Beispiel?

Es gibt in den Niederlanden eine Art gesellschaftlich akzeptierten Konsens, dass eine Behandlung auf der Intensivstation nicht für jeden Patienten in jedem Lebensalter die optimale Lösung ist. Gerade im Bereich der chirurgischen und onkologischen Intensivmedizin wird sehr genau abgewogen, ob der Aufwand einer Therapie der zu erwartenden Verbesserung der Lebensqualität entspricht. Wir nehmen uns hier viel Zeit, um gemeinsam mit den Patienten und ihren Angehörigen Gespräche über Chancen und Risiken einer Behandlung zu führen – und im Zweifel auch gemeinsam nach Alternativen zu suchen.

Wohingegen in Deutschland eher der Grundsatz gilt, dass Patienten so lange wie möglich am Leben gehalten werden…

Dieser Umgang hat sicherlich viel mit der deutschen Historie zu tun – was man sehr gut verstehen kann. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es die Verantwortung eines Arztes ist, in einen ehrlichen und realistischen Dialog mit Patienten und deren Angehörigen zu treten. Dazu gehört eben auch die Frage: In welchem Zustand wird der Patient – wenn überhaupt – nach der Behandlung nach Hause zurückkehren?

Würden Sie eine Intensivbehandlung beispielsweise bei sehr alten Menschen also von vornherein ausschließen?

Wir haben uns ganz bewusst gegen starre Kriterien wie etwa eine festgesetzte Lebensaltersstufe entschieden. Man muss den Patienten immer in seinem Kontext betrachten, entscheidend ist der Einzelfall. Trotzdem kann man tendenziell natürlich sagen, dass bei einem 90 Jahre alten Patienten mit vielen Vorerkrankungen intensivere Gespräche darüber nötig sind, ob eine lebenserhaltende Behandlung wirklich zielführend ist. Wir arbeiten sehr evidenzbasiert; dazu gehört auch, dass grundsätzlich sehr genau und über einen längeren Zeitraum verfolgt wird, wie sich der Zustand von Patienten nach einer Intensivbehandlung entwickelt. Aus diesen Erfahrungen kann man viel lernen. In den Niederlanden zeigt sich aber auch, dass sich sehr viele Menschen schon vor einer Einlieferung ins Krankenhaus Gedanken darüber machen, was sie wollen und was nicht. Die persönliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie man sich ein würdiges Lebensende konkret vorstellt, ist hier stärker verankert.

Birgt dieser Umgang nicht auch die Gefahr, dass Patienten zu schnell „aufgegeben“ werden?

Nein, absolut nicht. Ich würde eher sagen, dass wir den Patienten in den Niederlanden in besonderem Ausmaß als Partner sehen. Was bei uns wirklich im Fokus steht, ist die Lebensqualität. Die Rede von der relativ seelenlosen Apparatemedizin kommt ja nicht von irgendwoher – denn Intensivmedizin ist natürlich absolut technisierte Hochleistungsmedizin. Es ist daher immer besser, vorher zu wissen, ob ein Patient sich einer solchen Behandlung auch tatsächlich aussetzen möchte.

Haben Sie es jemals bereut, sich gegen die Intensivbehandlung eines Patienten entschieden zu haben?

Nein, ganz im Gegenteil. Es gab in meiner gesamten Erfahrung als Arzt nur Fälle, in denen ich mich im Nachhinein gefragt habe, ob ich nicht zu lange aktiv war. Damit sollte man sich als Arzt grundsätzlich immer wieder auseinandersetzen: Waren alle Schritte wirklich noch zielführend für den Patienten? Oder waren andere Motive stärker, etwa der eigene Ehrgeiz, trotz schlechter Aussichten doch noch etwas erreichen zu wollen? Ich halte es in dieser Hinsicht für enorm wichtig, nicht immer in der Hitze des Tages entscheiden zu müssen. Das gilt auch und vor allem für Krisenzeiten. Dazu braucht es einen guten kollegialen Austausch, der es ermöglicht, den Patienten und seine Erkrankung von allen Seiten zu beleuchten. Dieses „shared decision making“ in den Niederlanden hat mich immer angezogen: Entscheidungen werden nicht von Einzelpersonen getroffen, sondern im Team. Chirurgen, Krebsmediziner, Intensivmediziner – alle überlegen gemeinsam, welche Möglichkeiten der Behandlung es gibt.

Die Coronapandemie trifft aber auch die Niederlande mit voller Wucht. Seit dieser Woche befindet sich das Land wieder in einem harten Lockdown, Intensivpatienten wurden bereits nach Deutschland verlegt. Sind die Betten letztlich also doch zu knapp?

In der Tat, auch das gehört zur Wahrheit. In der Vergangenheit sind wir mit unseren Intensivkapazitäten gut zurecht gekommen. Aber jetzt geraten wir an unsere Grenzen. Im Vergleich zu Deutschland können wir sehr viel weniger flexibel auf die aktuelle Situation reagieren, denn uns fehlen die Reserven, auf die wir zurückgreifen könnten. Das ist ein eindeutiger Nachteil. Daran werden wir in den kommenden Jahren etwas ändern.