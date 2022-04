Integration in Polen : Angst vor Sozialneid

Was hat es zu bedeuten, wenn eine Gruppe von Frauen und Kindern am späten Abend mit Rollkoffern, Taschen und unter den Arm geklemmten Stofftieren durch Polen zieht? Ja, es sind Flüchtlinge. Sie kommen aus der Ukraine. Jetzt gehen sie in Warschau auf einer Brücke über die Weichsel; sie laufen Richtung Westen. Eine der Frauen hat einen Zettel in der Hand mit einer Adresse: Das „Torwar“ ist das Ziel, eine große Sport- und Veranstaltungshalle. Es ist bis dorthin nur noch ein Kilometer durch die Dunkelheit.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Die Gruppe, etwa zehn Personen, stammt größtenteils aus Luzk. Diese Großstadt ist für ihre mittelalterliche Burg und ihr Ikonenmuseum bekannt und liegt etwa 100 Kilometer östlich der Grenze zu Polen. Tetjana, Beschäftigte einer Schuhfabrik, eine der Frauen in der Gruppe, berichtet, warum sie aufgebrochen sind: „In der letzten Woche hat eine russische Rakete ein Treibstofflager getroffen. Daraufhin stieg eine dicke schwarze Rauchfahne auf. Sie zog nicht weit von unserem Haus vorbei.“