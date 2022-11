Harris auf den Philippinen : Auf Tuchfühlung mit dem Inselstreit

Aktualisiert am

Kamala Harris sichert den Philippinen nach einem Vorfall mit China Hilfe zu. Der Besuch der amerikanischen Vizepräsidentin zeigt: Washington und seine frühere Kolonie nähern sich nach der Duterte-Ära wieder an.

Fest verbündet: der philippinische Präsident Marcos Jr. und die amerikanische Vizepräsidentin Harris am Montag in Manila Bild: Reuters

Die Vereinigten Staaten würden im Fall eines militärischen Konflikts mit China fest an der Seite der Philippinen stehen. Das hat die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris am Montag indirekt bei einem Besuch bekräftigt. Die USA seien gegenüber den Philippinen eine „unerschütterliche Verpflichtung“ eingegangen, sagte sie dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. in Manila. Im Fall einer bewaffneten Attacke auf philippinische Schiffe und Flugzeuge im Südchinesischen Meer würde dies die Aktivierung des Abkommens bedeuten, das beide Länder zur gemeinsamen Verteidigung verpflichte, sagte Harris. Washington und Manila haben sich mit der Unterzeichnung des Mutual Defense Treaty (MDT) im Jahr 1951 auf gegenseitigen militärischen Beistand im Konfliktfall festgelegt.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Darüber hinaus kündigten die USA den Bau neuer Stützpunkte für die temporäre Entsendung amerikanischer Soldaten und den Ausbau bestehender Stationierungen an. Washington strebt außerdem ein Abkommen mit Manila an, das die Lieferung von kleinen Nuklearanlagen zur zivilen Nutzung ermöglichen würde. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen im Südchinesischen Meer und um Taiwan rücken die beiden traditionellen Verbündeten wieder näher zusammen.