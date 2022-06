Territorialstreit beigelegt : Schnaps, Wind und Grenzen

Aktualisiert am

Jahrzehntelang haben sich Dänemark und Kanada um einen unbewohnten Felsen in der Arktis gestritten. Doch eigentlich ging es immer um mehr.

Der dänische Außenminister Jeppe Kofod und die kanadische Außenministerin Mélanie Joly am Dienstag nach der Unterzeichnung des Einigungsvertrags Bild: AP

Das ist eine Geschichte von einem Felsen, Schnaps und Flaggen. Und es ist eine Geschichte davon, wie zwei Staaten einen seit Jahrzehnten andauernden Streit um eine Grenze am Ende friedlich lösen. Das haben Dänemark und Kanada gerade geschafft, und so teilen sich die beiden Länder nun eine neue Landgrenze auf einem Felsen in der Arktis. „Das ist wirklich ein historischer Tag“, sagte der dänische Außenminister Jeppe Kofod. Tatsächlich geht es aber auch um mehr als nur den einen Felsen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Der Felsen in der Arktis hat die Form einer Niere, ist knapp 1,3 Quadratkilometer groß, und heißt: Hans. Benannt nach dem grönländischen Arktisforscher Hans Hendrik, der im 19. Jahrhundert an mehreren Arktisexpeditionen teilgenommen hatte. Zu holen gibt es auf dem Felsen eigentlich nichts, es leben keine Menschen auf Hans, keine Wildtiere, und Rohstoffe gibt es auch nicht. Dafür soll es aber sehr windig dort sein.