Ins Krankenhaus gebracht : Papst Franziskus wird am Darm operiert

Papst Franziskus ist nach der Generalaudienz auf dem Petersplatz in die Gemelli-Klinik gebracht worden. Dort wird der 86-jährige nach vatikanischen Angaben heute noch unter Vollnarkose am Darm operiert.

Papst Franziskus muss sich einer weiteren Darmoperation unterziehen. Wie das Presseamt des Vatikans am Mittwochvormittag mitteilte, wurde das 86 Jahre alte Kirchenoberhaupt nach der Generalaudienz in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht, wo der Papst am frühen Nachmittag unter Vollnarkose am Darm operiert werden soll.

Der Eingriff, der offenbar wegen eines drohenden Darmverschlusses notwendig ist, sowie die anschließende postoperative Phase würden einen mehrtägigen Klinikaufenthalt erforderlich machen, hieße es.

Schon 2021 war der Papst am Darm operiert worden. Anfang dieses Jahres hatte er in einem Interview erwähnt, dass seine Darmerkrankung, eine schmerzhafte Divertikulitis, zurückgekehrt sei. Ende März musste Franziskus zudem wegen einer Lungenentzündung klinisch behandelt werden.

Mehr zum Thema 1/

Schon am Dienstagmorgen hatte sich Franziskus in die Gemelli-Klinik begeben, für „einige klinische Untersuchungen“, wie Vatikansprecher Matteo Bruni mitgeteilt hatte. Offenbar waren am Dienstag Voruntersuchungen für den geplanten Eingriff vorgenommen worden. Einer von den Ärzten empfohlenen Knieoperation hat sich der Papst bisher widersetzt, weil er die Vollnarkose bei der Darmoperation von 2021 schlecht vertragen hatte.