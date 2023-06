Bei ihrem Besuch in Tunis setzt sich Innenministerin Nancy Faeser dafür ein, dass legale Migrationswege entstehen. Offene Kritik am Umgang mit den Menschenrechten vermeidet sie.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser trifft am 19. Juni 2023 in Tunis Kamel Fekih, Innenminister von Tunesien. Bild: dpa

Kais Saïed kann sich vor Besuch aus Europa kaum noch retten. Monatelang war der tunesische Präsident international isoliert, seit er begann, die Macht in seinen Händen zu konzentrieren. Doch die Rückschritte bei der Demokratie interessieren immer weniger, seit immer mehr Migranten von der tunesischen Küste nach Italien aufbrachen. Mit Innenministerin Nancy Faeser schloss sich am Montag auch das erste Mitglied der Bundesregierung dem Werben um das nordafrikanische Land an.

Erst eine gute Woche zuvor war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit den Regierungschefs von Italien und den Niederlanden, Georgia Meloni und Mark Rutte in Tunis. Was sie mitbrachte, lässt sich kaum noch überbieten: Als Teil eines „umfassenden Partnerschaftspakts“ in Höhe von 1,6 Milliarden Euro hatte die Kommissionspräsidentin 100 Millionen Euro für Grenzsicherung, Seenotrettung sowie Maßnahmen gegen Schlepperei und für die Rückführung von Migranten in Aussicht gestellt.

Zurückhaltende Worte Faesers

Nancy Faeser blieb mit ihrem französischen Amtskollegen Gérald Darmanin gleich zwei Tage in Tunis. Das war ein weiteres Signal für europäische Geschlossenheit bei dem Thema. Sie sprachen mit Innenminister Kamel Feki und Kais Saïed im Präsidentenpalast von Karthago über Migration und Sicherheit, wie es offiziell hieß.

Der Präsident hat in Tunesien bei allen wichtigen Fragen das letzte Wort. Dabei ging es nicht nur um die Ertüchtigung der lokalen Sicherheitskräfte, an denen die tunesische Regierung selbst ein großes Interesse hat, sondern auch darum, Migranten nach Tunesien zurückzubringen, die das Land als Sprungbrett nach Europa nutzen.

Dieses Thema des neuen Partnerschaftspakts ist Italien besonders wichtig, aber auch Frankreich, das Rückführungen erleichtern will. Tunis solle endlich mehr abgewiesene Tunesier zurücknehmen, hieß es dazu aus dem französischen Innenministerium. Doch Gegengeschäfte – mehr Finanzhilfe für ein Entgegenkommen bei den Migranten - hat der tunesische Präsident schon ausgeschlossen.

Nancy Faeser wählt lieber zurückhaltende Worte, versucht es konstruktiv und wirbt um junge Fachkräfte. Sie würde am liebsten so schnell wie möglich ein Migrationsabkommen schließen. In Tunis setzte sie sich dafür ein „legale Migrationswege“ zu schaffen und warb für „Talentpartnerschaften“, die jungen Tunesiern Chancen in der EU eröffnen sollen.

Im Stadtteil La Fayette besuchte sie das deutsch-tunesische Beratungszentrum für Jobs, Migration und Reintegration, das die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) seit 2017 betreibt. Doch auch zahlreiche ähnliche Projekte hatten bisher keine spürbaren Auswirkungen auf die irreguläre Migration: Fast 3500 Tunesier kamen nach Angaben im ersten Halbjahr auf der Suche nach einem besseren Leben in Italien an, fast ein Drittel mehr als im Jahr zuvor.