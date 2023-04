Der Fall des in Russland inhaftierten Journalisten liegt nun in den Händen des amerikanischen Sonderbeauftragten für Geiseln. Kommt es zu einem Gefangenenaustausch?

Evan Gershkovich wird in Moskau am 30. März aus einem Gericht abgeführt. Bild: Reuters

Auf seinem Flug nach Nordirland machte Präsident Joe Biden einen Anruf, auf den in Washington gewartet worden war. Knapp zwei Wochen nach der Festnahme des amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich in Russland telefonierte er am Dienstag mit dessen Familie. Biden versicherte, seine Regierung arbeite daran, den 31 Jahre alten Reporter so schnell wie möglich freizubekommen.

Vor dem Abflug hatte Biden die Festnahme des Korrespondenten des „Wall Street Journals“ als „völlig illegal“ bezeichnet. Die Inhaftierung überschreite die Grenze. Erst am Montag hatte das State Department offiziell erklärt, Gershkovich, der am 29. März in Jekaterinburg von russischen Sicherheitskräften abgeführt worden war, sei „zu Unrecht festgenommen“. Faktisch heißt das, dass die Biden-Regierung ihn als politischen Gefangenen betrachtet. Der Fall liegt damit auf amerikanischer Seite in den Händen des Sondergesandten für Geisel-Angelegenheiten. Dieser verfügt über mehr Ressourcen als die Justiz und über mehr Spielraum.

Gershkovich war am vergangenen Freitag in Russland wegen Spionage angeklagt worden. Er habe die Vorwürfe des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB „kategorisch“ zurückgewiesen und hervorgehoben, er sei lediglich als Journalist im Land, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Der Fall sei als „streng geheim“ eingestuft worden; ihm sollen demnach bis zu 20 Jahre Haft drohen.

Kein Zugang für amerikanische Konsularbeamte

Außenminister Antony Blinken hatte am 2. April in der Angelegenheit mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow telefoniert. Blinken nannte die Inhaftierung damals inakzeptabel und forderte die sofortige Freilassung des Journalisten. Lawrow bekräftigte die Position Moskaus, Gershkovich sei auf frischer Tat ertappt worden. Er habe unter dem Deckmantel eines Journalisten versucht, geheime Informationen zu erlangen. Über sein Schicksal entscheide die Justiz. Kremlsprecher Dmitrij Peskow hatte gesagt, Gershkovich habe im Auftrag der amerikanischen Regierung spioniert. Das State Department hatte zuvor schon den russischen Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, wegen des Vorfalls einbestellt. Staatssekretärin Victoria Nuland protestierte in dem Gespräch gegen die Inhaftierung.

Blinken warf Moskau vor, gegen internationale Verpflichtungen zu verstoßen, da sie amerikanischen Konsularbeamten den Zugang zu Gershkovich verwehrten. Sergej Rjabkow, der stellvertretende russische Außenminister, bestätigte am Mittwoch, dass dem Journalisten noch kein Kontakt zu einem Konsularbeamten gewährt worden sei. Dies würde bislang geprüft. Man halte sich an die eigenen Gesetze, sagte er und fügte hinzu: Man dulde keine Versuche, Druck auszuüben. Roger Carstens, der Sondergesandte für Geisel-Angelegenheiten der amerikanischen Regierung, wies das im Nachrichtensender CNN zurück: Die russische Seite schulde der amerikanischen Regierung konsularischen Zugang. Es handle sich nicht um Druck.

Ansonsten zeigte sich Carstens zugeknöpft. Er wolle im Interesse Gershkovichs nichts weiter über seine Verhandlungsstrategie sagen. Er stimme sich mit dem Nationalen Sicherheitsrat ab. Auf die Frage, ob man an einem Gefangenenaustausch arbeite, sagte er, er werde nicht über Einzelheiten reden. Der Präsident habe aber gezeigt, dass er bereit sei, schwierige Entscheidungen zu treffen. Im Dezember vergangenen Jahres war es zwischen Washington und Moskau zu einem Gefangenenaustausch gekommen: Die Basketballerin Brittney Griner wurde nach Monaten der Haft gegen den russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht. Republikaner kritisierten den Deal als unausgewogenes Geschäft und als Sieg für Wladimir Putin.

Die amerikanische Regierung machte nun deutlich, dass sie nicht nur an der Freilassung Gershkovichs arbeite. Man bemühe sich auch darum, den Amerikaner Paul Whelan freizubekommen. Blinken sagte kürzlich zu dem Fall des früheren Soldaten, dem ebenfalls Spionage vorgeworfen wird, es liege ein Vorschlag auf dem Tisch, allerdings schon seit Monaten. Es müsse ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen dem Versuch, Menschen nach Hause zu bringen, die zu Unrecht inhaftiert seien, und dem, was dazu nötig sei.