Türkischer Oppositionsführer : „Die Preise steigen Tag für Tag“

Aktualisiert am

Eine Allianz aus sechs Parteien will den türkischen Präsidenten Erdogan besiegen. Kemal Kilicdaroglu ist optimistisch, dass dies gelingt. Er setzt auf die desillusionierte Jugend.

Kemal Kilicdaroglu im April in Ankara Bild: AFP

Die Türkei blickt auf die Ukraine, doch den Alltag bestimmt die sich verschärfende Wirtschaftskrise. „Die Preise steigen Tag für Tag, in der Küche brennt es“, sagt der Oppositionsführer und CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu im Gespräch mit der F.A.Z. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Türkische Lira fast die Hälfte ihres Werts verloren, und selbst die offizielle Inflationsrate ist mit 61 Prozent wieder so hoch wie zu Beginn der AKP-Ära 2002. „Die Menschen haben große Sorgen, sie kommen nicht mehr über die Runden.“

Scharf kritisiert Kilicdaroglu, dass ein Istanbuler Gericht den türkischen Kulturförderer Osman Kavala zu verschärfter lebenslanger Haft verurteilt hat. Von solchen „konstruierten Gerichten“ könne man Gerechtigkeit nicht erwarten, sagt Kilicdaroglu. Die Anwälte von Präsident Tayyip Erdogan übten Druck auf die Justiz aus. Gerichte und Staatsanwälte träfen ihre Entscheidungen oft nach den Instruktionen des Palastes. „Die Justiz hat einen großen Teil ihrer Unabhängigkeit verloren.“