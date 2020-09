Infektionszahlen in Spanien : Die Angst vor der Virusbombe Madrid

In Spanien steigen die Infektionszahlen immer schneller. Schuld daran trägt offenbar vor allem die Politik, die nicht entschieden genug handelt. Das Epizentrum liegt in der Hauptstadt.

Aus der Wortwahl spricht die Besorgnis. Emiliano García-Page vergleicht Madrid mit einer „radioaktiven Virusbombe“. Die Hauptstadt sei für achtzig Prozent der Corona-Infektionen im benachbarten Kastilien-La Mancha verantwortlich, sagt der dortige Regionalpräsident. Das wollte seine Madrider Amtskollegin Isabel Díaz Ayuso nicht auf sich sitzen lassen. Die konservative Regierungschefin bat ihn am Montag zu einem klärenden Gespräch. Seit Tagen klagt Díaz Ayuso über eine „rücksichtslose Kampagne“ ihrer politischen Gegner gegen ihre Corona-Politik.

„Wenn Madrid untergeht, geht ganz Spanien unter“, mahnt die PP-Politikerin, die zum Schulbeginn in diesen Tagen bei vielen Eltern Entsetzen hervorgerufen hatte: Im Lauf des Schuljahres sei es wahrscheinlich, „dass sich praktisch alle Kinder auf die eine oder andere Weise“ mit dem Coronavirus anstecken würden, sagte sie in einem Interview. Eigentlich wollte Ayuso die Eltern damit beruhigen, dass die Schulen im Vergleich zu anderen Orten „sehr sicher“ seien. Aber in Madrid ist die Skepsis groß. Viele Menschen erleben gerade ein Déjà-vu.

Die zweite Infektionswelle wurde im Herbst erwartet. Doch Madrid wurde schon im Sommer zur neuen Hauptstadt der Pandemie. Nirgendwo in Europa ist die Zahl der Corona-Fälle so stark gestiegen wie in Spanien. Mit 216 Fällen pro 100.000 Einwohner registriert Spanien in den vergangenen 14 Tagen mehr als doppelt so viele Neuinfektionen wie das benachbarte Frankreich, das ebenfalls mit einem neuen Anstieg kämpft. Italien, das Corona als erstes europäisches Land überrollt hatte, zählt derzeit dreißig Neuinfektionen (pro 100.000).

Das spanische Epizentrum liegt wieder in der Hauptstadtregion. Die Kurve der Neuinfektionen gleicht immer stärker der vom vergangenen März. Allein in der vergangenen Woche infizierten sich weitere 14.000 Einwohner, 94 starben. Ein Drittel aller Spanier mit Covid-19 lebt in Madrid, das in Europa einen Spitzenplatz einnimmt. Bisher versucht man sich noch damit zu beruhigen, dass sich die neue Lage deutlich vom Frühjahr unterscheidet: Die Hälfte der Infizierten zeigt keine Symptome, ihr durchschnittliches Alter ist auf unter vierzig Jahre gesunken. Während der ersten Welle waren es vor allem ältere Menschen, von denen mehr als 20.000 die Infektion nicht überlebten.

Vergebliche Hoffnung auf den Sommer

Nach einer der strengsten und längsten Ausgangssperren in Europa hatte man in Spanien auf einen entspannten Sommer gehofft. Doch das Virus kehrte noch zurück, als die meisten Spanier sich unter freiem Himmel sicher fühlten und begannen, die Vorsichtsmaßnahmen zu vergessen. „Es gab mehrere Ursachen, aber eine der wichtigsten war der Lockerungsprozess. Um es gut zu machen, braucht man Zeit. Es gab große Eile, um die Touristen anzulocken, die am Ende nicht kamen. Das war ein großer Fehler“, sagte der katalanische Epidemiologe Joan Caylà der Zeitung „La Vanguardia“. Neben den übereilten Lockerungen kritisiert auch er das Versagen des Gesundheitssystems. Nach Caylàs Ansicht reichten dessen Kapazitäten nicht aus, um neue Fälle rechtzeitig zu entdecken und die Kontakte nachzuverfolgen. Gleichzeitig hielten die Regierungen nicht Wort und verstärkten das Gesundheitspersonal nicht.