INF-Vertrag : Die Jahre danach

Auch am Tag nach dem Ende des INF-Vertrags ist nicht der Atomkrieg ausgebrochen, wie ihn Hollywood 1983 im Film „The Day After“ wüten ließ. Dass Europa und damit auch Deutschland sich sicherer fühlen könnten, weil Washington und Moskau sich nicht mehr von dem 1987 geschlossenen Abkommen über das Verbot landgestützter Nuklearraketen mittlerer Reichweite gebunden sehen, lässt sich allerdings auch nicht behaupten. Das Zertrümmern dieses Meilensteins des Rüstungskontrollprozesses im späten 20. Jahrhundert erweitert nicht nur die ohnehin komplexen Gleichungen der Sicherheitspolitik um eine weitere Unbekannte. Moskaus jahrelange Verstöße gegen den Vertrag und die nachfolgende Abwendung Washingtons künden auch von einer Rückkehr des Misstrauens, der geopolitischen Rivalität und der Bereitschaft zu nuklearstrategischer Aggressivität.

In Deutschland, das in den achtziger Jahren nicht einmal das damalige Waldsterben so fürchtete wie den Atomtod, fällt die Reaktion auf den Untergang des INF-Vertrags erstaunlich unaufgeregt aus; man ist mit einer noch größeren Bedrohung, der Klimakrise, beschäftigt. Vor allem in der SPD, die damals vom Streit über den Nato-Doppelbeschluss – ohne den es den Abrüstungsvertrag nicht gegeben hätte – fast zerrissen wurde, zeigen sich aber die alten Reflexe: Bloß nicht wieder eine Nachrüstung auf westlicher Seite! Dabei will das gar keiner, nicht einmal Trump. Die Nato beabsichtigt nicht, wie damals, auf die Veränderung des Gleichgewichts des Schreckens mit der Aufstellung eigener Mittelstreckensysteme in Europa zu reagieren, sondern mit einem „angemessenen“ und „defensiven“ Maßnahmenpaket. Auch das wird aber, wie seinerzeit, begleitet vom Angebot zu neuen Abrüstungsvereinbarungen.

Um wirklich „angemessen“ auf die neue Bedrohungslage durch die russischen Marschflugkörper sowie die von Putin nicht verheimlichten, sondern stolz präsentierten Wunderwaffen (mit Atomantrieb und Hyperschallgeschwindigkeit) reagieren zu können, muss man nach den Motiven dieser Aufrüstung fragen, die nicht nur einen außenpolitischen Preis hat. Russland könnte die Mittel an vielen anderen Stellen besser gebrauchen. Doch ist das Vorzeigen (oder auch nur Simulieren) altneuer militärischer Stärke ein unabdingbarer Teil von Putins Verheißung, Russland wieder groß zu machen. Weil trotz seiner langen Herrschaftszeit die neue Größe im Inneren Russlands nur schwer zu erkennen ist, sucht Putin sie seinem Volk immer wieder vor der Haustür zu demonstrieren.

Dazu diente auch die Okkupation der Krim, mit der Moskau die Nato vollkommen überraschte. Mit der – nach anfänglichem Leugnen – angeführten Begründung, einer angeblich drangsalierten russischen Minderheit helfen zu müssen, könnte Putin seine mit modernster Technik ausgerüsteten „grünen Männchen“ jederzeit auch in die baltischen Staaten oder andere ehemals von Moskau beherrschte Länder im „nahen Ausland“ schicken.

Um Tallinn oder Riga in weniger als drei Tagen zu besetzen, muss Putin nicht auf nuklear bewaffnete Marschflugkörper zurückgreifen, die Berlin, Paris, London und Rom erreichen können. Er stationiert sie, um die sogenannte Eskalationsdominanz zu behalten, also die Fähigkeit, den weiteren Verlauf des Konflikts zu bestimmen. Mit den Mittelstreckenwaffen, die Putin sich unter Verletzung des INF-Vertrags baute, könnte er einen konventionellen Gegenschlag der Nato abschrecken und damit ihr Beistandsversprechen pulverisieren. Der Kreml würde nie mit einem (auf Europa) begrenzten Atomschlag drohen? Schon in der Krim-Krise war Putin bereit, sich „der schlimmsten Wendung zu stellen“.

Europäer setzen auf Raketenabwehr

Um sein Kalkül zu durchkreuzen, muss die Nato Sorge dafür tragen, dass handstreichartige Operationen wie im Schwarzen Meer keine Aussicht mehr auf Erfolg haben. Um die Verteidigungskraft der baltischen Republiken und Polens zu erhöhen und um deutlich zu machen, dass ein wie auch immer gearteter Übergriff auf sie als Angriff auf das Bündnis insgesamt betrachtet würde, haben auch andere Nato-Mitglieder Soldaten in den Osten geschickt. Diese Einheiten in eher symbolischer Größe müssen entweder aufgestockt oder im Ernstfall sehr schnell verstärkt werden können.

Weil Trump Zweifel am amerikanischen Beistandsversprechen und an der Glaubwürdigkeit der erweiterten Abschreckung säte, müssen die europäischen Nato-Mitglieder aber auch Mittel und Wege finden, eine mögliche russische Drohung, Nuklearwaffen einzusetzen, selbst zu kontern. Die Abschreckungstheorie kennt dafür zwei Ansätze: Abschreckung durch die Androhung von Vergeltung (deterrence by punishment) und Abschreckung durch das Verweigern von Erfolgsaussichten (deterrence by denial).

Auf die Bedrohung durch die russischen Marschflugkörper will die Nato mit einer Verbesserung ihrer Verteidigungssysteme reagieren, die sicherstellen sollen, dass die Raketen ihre Ziele nicht erreichen könnten. Falls Putin jedoch an seiner aggressiven Außen- und Rüstungspolitik festhält und Trump Trump bleibt, werden die Europäer intensiver als bis zum 2. August 2019 über eine eigene, von den Amerikanern unabhängige Zweitschlagfähigkeit nachdenken müssen. Die Jahre danach haben begonnen.