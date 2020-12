Indonesiens Präsident Widodo : Die Familie regiert mit

In Indonesien wird Regieren wieder mehr zur Familiensache. Nachdem der Präsident Joko Widodo stets beteuert hatte, keine Dynastie mit Hilfe seiner Nachkommen begründen zu wollen, sind einer seiner Söhne und sein Schwiegersohn nun doch in die Politik eingetreten. Bei den Regionalwahlen am Mittwoch wurde sein 33 Jahre alter Sohn Gibran Rakabuming Raka den Schnellzählungen nach sogar mit mehr als 85 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister der Stadt Solo in Zentraljava gewählt. Es ist der Posten, mit dem der ehemalige Möbelunternehmer Widodo einst selbst seine politische Karriere eingeleitet hatte. Dabei sollte Widodo eigentlich ganz anders als seine Vorgänger sein, von denen schon einige ihre Kinder auf einflussreiche Posten gehievt hatten. Seinen Einzug in den Präsidentenpalast hatte er auch seinem Status als Außenseiter zu verdanken.

Freie und faire Wahlen in dem Staat mit 17000 Inseln abzuhalten, der sich erst vor 22 Jahren von der Diktatur zur Demokratie gewandelt hatte, ist für sich gesehen dabei schon eine Leistung. Nicht in jeder Ecke des riesigen Landes wurde gewählt, doch immerhin durften 78 Millionen Indonesier diverse neue Gouverneure, Bezirksvorsteher und Bürgermeister bestimmen. Doch nicht nur Verwandte des Präsidenten waren dabei angetreten. Fachleute sprachen von mehr als 100 Kandidaten mit familiären Verbindungen in die Politik. Im Vergleich dazu waren es bei den Regionalwahlen im Jahr 2015 nur etwa halb so viele. Unter den Kandidaten waren diesmal auch Angehörige Prabowo Subiantos, der als Rivale Widodos schon mehrfach für das Amt des Präsidenten kandidiert hatte und nun als sein Verteidigungsminister amtiert.