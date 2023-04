In der indonesischen Provinz Papua haben Separatisten in einem Schusswechsel offenbar mehrere Soldaten getötet. Die Soldaten waren Teil der indonesischen Truppen, die einen von den Rebellen entführten neuseeländischen Piloten befreien sollen. Die Zahl der getöteten Soldaten variierte den Berichten nach stark.

Während die Rebellen selbst von bis zu dreizehn getöteten Soldaten sprachen, berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf eine indonesische Militärquelle von mindestens sechs getöteten Soldaten. Mehr als 20 Militärangehörige werden den Angaben nach noch vermisst. Schwierige Wetterverhältnisse erschweren die Suche nach den Soldaten.

Ein Angehöriger des indonesischen Militärs räumte bisher nur den Tod eines Soldaten ein. Dieser sei bei einem Zusammenstoß mit den Separatisten am Samstag erschossen worden und darauf in eine 15 Meter tiefe Schlucht gefallen.

Bei dem Versuch, den Leichnam zu bergen, sei es abermals zu einem Schusswechsel gekommen. Es sei vorerst nicht klar, wie viele Soldaten und Rebellen dabei zu Tode gekommen seien, sagte der Militärangehörige laut dem Internetportal West Papua Daily News Update.

Der aus Neuseeland stammende Pilot Philip Mehrtens befindet sich seit Februar in der Hand der West Papua National Liberation Army (TPNPB). Die Gruppe strebt die Eigenständigkeit der Region Westpapua von Indonesien an. Die dazugehörigen indonesischen Provinzen Papua und Westpapua teilen sich die Insel Neuguinea mit Papua-Neuguinea.

Die beiden Provinzen waren einst Teil der niederländischen Kolonie Ostindien. Im Jahr 1961 erklärte Westpapua seine Unabhängigkeit. Zwei Jahre später hatte sich Indonesien das Gebiet einverleibt und im Jahr 1969 seine Hoheit durch ein umstrittenes Referendum bestätigen lassen.

Die Sicherheitslage hat sich in der Region seit 2018 im Zuge von Bau- und Infrastrukturmaßnahmen der Regierung verschlechtert. Damals waren rund 20 Bauarbeiter von bewaffneten Rebellen getötet worden. Die Verschleppung des Piloten ist der erste Entführungsfall in dem Gebiet seit 1996. Mehrtens war für die indonesische Fluggesellschaft Susi Air im Einsatz.

Die Rebellen hatten ihn aus dem zweimotorigen Flugzeug am Flughafen Paro im Gebiet Nguda geholt. Danach setzten die Separatisten das Flugzeug in Brand. Ein später aufgetauchtes Video zeigt Mehrtens zwischen mit Gewehren und Bögen bewaffneten Rebellen. In dem Video erklären sie, den Neuseeländer erst freilassen zu wollen, wenn Westpapua in die Unabhängigkeit entlassen werde.