Aktualisiert am

Kein Gandhi mehr an der Spitze

Indiens Kongresspartei : Kein Gandhi mehr an der Spitze

Ein Hit in den sozialen Medien, aber in Umfragen hinter Modi zurück: Rahul Gandhi auf seinem mehr als 3500 Kilometer langen Marsch durch Indien. Bild: EPA

Mit einem langen Marsch durch Indien versucht Rahul Gandhi auf sich aufmerksam zu machen. In fünf Monaten will der 52 Jahre alte Oppositionspolitiker der Kongresspartei von Süden nach Norden 3570 Kilometer zurücklegen – und dabei zwölf Bundesstaaten durchquert haben. Die anfänglich belächelte Aktion erweist sich als überraschend erfolgreich. Seit Gandhi im September losgelaufen ist, produziert sie wirksame Bilder des Politikers im Gespräch mit dem Volk. Eine Aufnahme, auf der er seiner 75 Jahre alten Mutter Sonia Gandhi unterwegs die Schnürsenkel band, wurde zu einem Hit in den sozialen Medien.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Erinnerungen an die Protestmärsche des indischen Freiheitshelden Mohandas „Mahatma“ Gandhi sind bei der Aktion beabsichtigt. Die 1948 verstorbene Ikone der indischen Unabhängigkeitsbewegung steht trotz des gleichen Namens in keinem Verwandtschaftsverhältnis zu dem marschierenden Oppositionspolitiker. Rahul Gandhi ist vielmehr ein Urenkel des ersten indischen Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru, der zusammen mit „Mahatma“ Gandhi einst den Indischen Nationalkongress anführte. Seit der 1947 erreichten Unabhängigkeit Indiens hatte der Nehru-Gandhi-Clan über Jahrzehnte die Politik oder mindestens die Kongresspartei dominiert, der Sonia Gandhi, die italienischstämmige Witwe des 1991 ermordeten früheren Ministerpräsidenten Rajiv Gandhi, mit einer zweijährigen Unterbrechung seit 1998 vorsteht.