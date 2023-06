Indiens Behörden untersuchen den Tod von Dutzenden Menschen, die infolge extremer Hitze gestorben sein sollen. Nach einem Bericht der Zeitung „The Times of India“ liegt die Zahl der Opfer in den betreffenden Gebieten in Uttar Pradesh und Bihar, zwei der bevölkerungsreichsten Bundesstaaten des Subkontinents, mittlerweile bei rund 170. Die Temperaturen waren dort in den vergangenen Tagen auf bis zu 46 Grad hochgeklettert. Über die tatsächlichen Ursachen der Todesfälle entbrach ein politischer Streit.

Der Leiter des staatlichen Krankenhauses im Bezirk Ballia war wegen „fahrlässiger Äußerungen“ seines Postens enthoben worden, nachdem er den Tod einiger Patienten mit einem Hitzschlag begründet hatte. Behördenvertreter wiesen darauf hin, dass die Opfer fortgeschrittenen Alters waren und Vorerkrankungen gehabt hätten.