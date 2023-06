Im Norden Delhis ragt ein Müllberg in den Himmel wie ein gewaltiger Kuhfladen. Die braune Oberfläche der Halde ist gesprenkelt mit weißen und bunten Plastikteilen. Über der Deponie kreisen Tausende Schwarzmilane. Die Greifvögel sind Aasfresser, die den Himmel über der indischen Hauptstadtmetropole an vielen Orten bevölkern. An der Seite der Müllhalde schlängeln sich Dutzende Lastwagen den Abhang hinauf. Der Gestank wird immer intensiver, je höher man den Berg hinaufsteigt. An der höchsten Stelle laden die Lastwagen den frischen Müll ab. Hier riecht es nach Chemikalien, Verwesung und Erbrochenem. Zugleich bietet sich ein Blick zurück auf die Stadt, über eine endlose Landschaft aus mehrstöckigen Wohnhäusern.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Auf der Müllkippe sind Dutzende Menschen dabei, sich mit bloßen Händen durch Berge aus Plastikflaschen, Tüten, Zahnpastatuben, Kleiderbügeln, Drähten und Kleidungsstücken zu wühlen. Die Müllsammler auf der Deponie von Bhalswa in Nord-Delhi sind auf der Suche nach Wiederverwertbarem. Auf einer Plastikplane sitzend reißt der 18 Jahre alte Vijay den unteren Teil von ausgelatschten Schuhen ab, die er auf der Deponie zusammengeklaubt hat. Die Gummisohlen lassen sich gut recyceln. Wie die meisten, die auf der Deponie unterwegs sind, stammt Vijay aus einer Region im Osten Indiens, nahe der Grenze zu Bangladesch. Er verdient schon seit Kindertagen hier oben sein Geld. Es sei genug, um im 32-Millionen-Moloch Delhi zu überleben, sagt er. Ein „respektabler“ Job sei das aber natürlich nicht.