Aktualisiert am

Indien will offenbar verbilligtes russisches Öl kaufen

Trotz Sanktionen : Indien will offenbar verbilligtes russisches Öl kaufen

Partner: Wladimir Putin und Narendra Modi im Dezember 2021 Bild: dpa

Indien will billiges Öl in Russland kaufen. Die USA sind irritiert. „Denken sie darüber nach, auf welcher Seite sie stehen wollen, wenn dieser Moment in die Geschichtsbücher eingeht“, warnt eine Sprecherin des Weißen Hauses.