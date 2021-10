Indien sorgt sich um Grenzen : Himalaja, der gefährlichste Brennpunkt im Indopazifik?

Die indischen Soldaten waren auf der Suche nach Terroristen, als sie am Montag aus dem Hinterhalt beschossen wurden. Sie befanden sich an einem unübersichtlichen Gebirgspass in Poonch im von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs im Grenzgebiet zu Pakistan. Die Truppen hatten ihre Patrouillen verstärkt, nachdem in den vergangenen Tagen Angriffe militanter Gruppen auf Zivilisten zugenommen hatten.

Insgesamt vier Soldaten und ein Offizier wurden von Schüssen getroffen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlagen, sagte ein Armeesprecher. Nach dem Angriff verschanzten sich die Terroristen über Nacht und schossen weiter auf Sicherheitskräfte. „Die Operation ist noch nicht beendet“, sagte der Sprecher.