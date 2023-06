In Indien kocht der Zorn über Äußerungen des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama zur Situation religiöser Minderheiten auf dem Subkontinent hoch. Obama hatte am vergangenen Donnerstag während des Staatsbesuchs des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in den USA dem Fernsehsender CNN ein Interview gegeben. Darin sagte Obama, der Schutz der muslimischen Minderheit im mehrheitlich hinduistischen Indien sei es wert, „erwähnt zu werden“. Anfang dieser Woche äußerten sich die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman und der Verteidigungsminister Rajnath Singh kritisch über die Worte des ehemaligen amerikanischen Präsidenten.

Die Minister, die zu Narendra Modis hindunationalistischer Bharatiya Janata Party (BJP) gehören, verwiesen jeweils unabhängig voneinander auf die Bombardierung „muslimischer Länder“ in Obamas Regierungszeit. Sie sei „überrascht“, dass ein ehemaliger Präsident sich während des Modi-Besuchs über Muslime in Indien geäußert habe, sagte Sitharaman laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ANI. „Ich spreche vorsichtig, weil wir gute Beziehungen zu den USA wünschen. Aber Kommentare über Indiens religiöse Toleranz, die aus dieser Richtung kommen …“, sagte die Ministerin. Ihr zufolge hätten die USA unter Obama über sechs muslimischen Ländern 26.000 Bomben abgeworfen.

Der Verteidigungsminister äußerte sich laut Agentur PTI ähnlich: Obama solle darüber nachdenken, wie oft er muslimische Länder habe angreifen lassen. Als einer der Ersten hatte sich der ebenfalls zur BJP gehörende Chief Minister des nordostindischen Bundesstaats Assam auf Twitter gemeldet: „Es gibt auch in Indien eine Vielzahl von Hussain Obamas. Wir sollten es zur Priorität machen, uns um sie zu kümmern“, schrieb Himanta Biswa Sarma. Dabei suggerierte er mit der Benutzung des zweiten Vornamens des ehemaligen Präsidenten fälschlich, dass dieser selbst ein Muslim sei, und schien ein hartes Vorgehen gegen Angehörige der Religion anzukündigen: „Die Polizei in Assam wird entsprechend unseren eigenen Prioritäten vorgehen.“

Biden ließ Kritik an Menschenrechtslage weitgehend unerwähnt

In dem Interview mit Obama hatte die CNN-Moderatorin Christiane Amanpour gefragt, wie mit „illiberalen Demokraten“ umzugehen sei, zu denen sie Modi zählte. Obama hatte darauf erklärt, es sei mitunter notwendig, mit Verbündeten zusammenzuarbeiten, die keine „idealen demokratischen Regierungen“ hätten. Probleme müssten angesprochen werden. „Wenn ich ein Gespräch mit Ministerpräsident Modi hätte, den ich gut kenne, wäre ein Teil meines Arguments, dass wenn die Rechte ethnischer Minderheiten nicht geschützt werden, es eine klare Möglichkeit gebe, dass Indien irgendwann auseinandergerissen wird“, sagte Obama.

Modi war bei seinem Besuch in Washington mit besonderen Ehren empfangen worden. Dabei hatte der amerikanische Präsident Joe Biden die von verschiedenen Seiten geäußerte Kritik an der Menschenrechtslage in Indien weitgehend unerwähnt gelassen. 70 Mitglieder beider Kammern im US-Kongress hatten Biden in einem offenen Brief aufgefordert, die Probleme offen anzusprechen.

Modi hatte indirekt Stellung bezogen, indem er erklärte, die Demokratie sei Teil der DNA Indiens. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Biden sagte Modi zudem, es gebe keine Probleme bei den Minderheitenrechten. Ob bei „Kaste, Glaube, Religion oder Geschlecht, es gibt überhaupt keinen Raum für Diskriminierung“, sagte er. Es war das erste Mal in neun Amtsjahren, dass sich Modi in dieser Weise auf einer Pressekonferenz einer Fragerunde gestellt hatte. Zugelassen war dabei nur eine einzige Frage. Und selbst dafür hatte das Weiße Haus den Berichten zufolge viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die Journalistin des Wall Street Journal, die Modi die Frage gestellt hatte, wurde in den sozialen Medien angefeindet.

Wie das Wall Street Journal in einer Stellungnahme erklärte, gehörten dazu auch Online-Attacken durch einen Sprecher und andere Mitglieder von Modis Partei. Darunter waren auch Spekulationen, dass die Journalistin durch familiäre Verbindungen in das mit Indien verfeindete Pakistan zu ihrer Frage motiviert worden sei. Die Schikanierung der Journalistin sei inakzeptabel, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Die US-Regierung verurteile alle Versuche der Einschüchterung oder Bedrohung von Journalisten, die lediglich ihrer Arbeit nachgingen.