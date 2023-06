Anwohner füllen im Mai in Neu Delhi Trinkwasser aus einem Tankwagen in Kanister Bild: Till Fähnders

An einem Tankwagen füllen Anwohner ihre Eimer, Flaschen und Kanister mit Trinkwasser auf. Auf dem Tank prangt das Bild einer Nickelbrille, das an den indischen Volkshelden Mahatma Gandhi erinnern soll. In Indien ist dies das Zeichen für „Clean India“, eine Initiative der Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi. Jeden dritten Tag komme der Tanker in ihre Siedlung am Ufer des Yamuna-Flusses in Neu Delhi, sagt die Anwohnerin Vimla Devi. Zwar gebe es auch einen Brunnen mit Pumpe. Aber ein paar Anwohner seien nach dem Genuss des Wassers erkrankt. „Wir sind wirklich von diesem Wasser abhängig“, sagt die 55 Jahre alte Inderin über die Tankwagenlieferung.

Die Frau, die in ihren Armen in Tüchern eingewickelt ihre Enkelin hält, war vor 15 Jahren aus dem Nachbarbundesstaat Uttar Pradesh hierhergekommen. Sie und ihre Nachbarn leben in einem Überschwemmungsgebiet des Flusses, das regelmäßig unter Wasser verschwindet. Dann müssen die Anwohner auf eine erhöht liegende Straße umziehen. Für Millionen Inder wie sie ist die Versorgung mit sauberem Trinkwasser eine existenzielle Frage. Das Land, das in diesem Jahr den G-20-Vorsitz innehat, erlebt eine „Wasserkrise“: Indiens Flüsse sind verschmutzt, Brunnen versalzen, Quellen versiegt.