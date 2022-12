Indiens Ministerpräsident : Modi geht gestärkt in entscheidendes Wahljahr

An Narendra Modi führt in seiner Heimat Gujarat kein Weg vorbei. Ein Erdrutschsieg seiner Partei stärkt ihm den Rücken auf dem Weg zu einer dritten Amtszeit.

Narendra Modi am Mittwoch in Neu Delhi Bild: AP

Vor dem Wahllokal in einer Dorfschule im westindischen Bundesstaat Gujarat gaben die Menschen freimütig zu, dass es für sie nur einen Favoriten gab. „Ich wähle Modi“, sagten einige von ihnen. Dabei war der indische Ministerpräsident bei dieser Regionalwahl gar nicht angetreten. Es waren vielmehr seine Partei, die Bharatiya Janata Party (BJP), und der landesweit wenig bekannte Chief Minister Bhupendra Patel, über die Anfang Dezember unter anderem abgestimmt wurde.

Doch die Partei hatte den Wahlkampf wie schon bei diversen Regionalwahlen ganz auf den noch immer populären Ministerpräsidenten zugeschnitten, der von 2001 bis 2014 selbst Landesherr in Gujarat gewesen ist. Narendra Modi hatte an etwa 30 Wahlveranstaltungen teilgenommen und einen Umzug angeführt, bei dem er auf 50 Kilometern an jubelnden Menschen vorbeifuhr. Indiens Presse zufolge war es die längste „Roadshow“ eines Ministerpräsidenten in der indischen Geschichte.

Auch diesmal hat es sich für die BJP gelohnt, dass sie in ihrer Kampagne ganz auf ihren populären Ministerpräsidenten gesetzt hat. Laut der Auszählung am Donnerstag, die ein paar Tage nach dem zweiphasigen Wahlgang stattfand, ist der Partei ein historischer Erdrutschsieg gelungen. Bis kurz vor Ende der Auszählung hatte sie in mehr als 80 Prozent der 182 Sitze im Regionalparlament gewonnen oder die Führung inne, deutlich mehr als bei der Wahl im Jahr 2017 mit 99 Sitzen. Mit diesem Erfolg stärkt Modi weiter seine Ausgangsposition für die Parlamentswahl 2024, wenn er erwartungsgemäß für eine dritte Amtszeit antreten wird.

Steigende Preise werden Modi nicht angelastet

„Danke Gujarat“, schrieb Modi in einer Nachricht auf Twitter. Dabei hat auch in seinem Heimatstaat die Unsicherheit über Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen zuletzt stark zugenommen. „Die BJP ist gut, aber die Inflation ist sehr hoch. 1500 bis 2500 Rupien für einen Kanister Speiseöl; auf dem Feld bekommen wir nur 200 Rupien am Tag für zwölf Stunden Arbeit“, sagte der 51 Jahre alte Landarbeiter Bhawan der F.A.Z. vor dem Wahllokal im Dorf Modhera.

Doch gegen Modi und seine Partei, die schon seit 1995 in dem Bundesstaat regiert, hat, wie es aussieht, niemand eine Chance. Die vor Jahren noch landesweit dominante Kongresspartei kommt der Auszählung zufolge offenbar nur auf 17 Sitze. Zum ersten Mal angetreten war die Aam Aadmi Party, die seit 2015 die Hauptstadt Delhi regiert und seit diesem Frühjahr im Bundesstaat Punjab. Mit der Teilnahme an der Gujarat-Wahl macht sie einen Schritt von der Regionalpartei zur nationalen Kraft. Doch mit voraussichtlich nur fünf Sitzen im Regionalparlament bleibt auch sie hinter ihren Erwartungen zurück.

Ein einziger Triumph für die BJP und Modi war dieser „historische“ Donnerstag allerdings auch nicht. Am selben Tag fand die Auszählung der Regionalwahl in dem nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh statt. Dort übernimmt nun die Kongresspartei die Regierungsverantwortung von der BJP. Für die größte Oppositionspartei, die sich seit Jahren im Abschwung befindet, ist das ein kleiner Trost.

Die steigenden Preise werden in Indien auch weniger der Regierung angelastet, als der aktuellen Weltlage. Die Dorfbewohner in Modhera verweisen auf die Maßnahmen, die von der Modi-Regierung für die Armen ergriffen worden seien. Sie schafft es immer wieder, sich den Wählern als die Kraft darzustellen, die Indien zu neuer Größe und weltweiter Anerkennung verhilft. Die außenpolitische Aufmerksamkeit, die Indien im Rahmen seiner G-20-Präsidentschaft zukommt, hat viel Echo in den Medien produziert. „Indien hat nun mit allen Ländern gute Beziehungen“, sagte Jay Patel, der in einem Pharmaunternehmen arbeitet und sich zu Besuch im Dorf Modhera aufhielt. Es kämen auch immer mehr ausländische Unternehmen, um in Indien zu investieren.

Auf die Frage, worum es ihnen am meisten ginge, wiederholen viele Dorfbewohner den Begriff, mit dem die BJP Wahlkampf gemacht hat: „Entwicklung“. Modis BJP habe einiges Neues in der Region geschaffen, Straßen, Wasserversorgung und die Solarzellen, die in dem Dorf in einem Modellprojekt installiert worden seien. „An Entwicklung fehlt es hier bei uns nicht!“, sagte der 34 Jahre alte Geschäftsmann Mahendra Panchal am Wahltag vor der Dorfschule in Modhera.