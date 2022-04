Christenverfolgung in Indien : Der Hass der Hindus

In Indien werden immer mehr Christen und Muslime „illegaler Bekehrungen“ und des „Liebes-Dschihad“ beschuldigt. Hindu-Extremisten randalieren in Kirchen. Manch einer fürchtet um sein Leben.

Immer öfter wird muslimischen Schulmädchen in Indien das Tragen von Kopftüchern verboten: Solidaritäts-Demonstration Mitte Februar in Bangalore Bild: EPA

Die aggressive Meute kam in das Haus gestürmt, die Schuhe noch an den Füßen, was in Indien respektlos ist. Den jungen Männern, die einer lokalen Gruppe von Hindu-Extremisten angehörten, stand aber nicht der Sinn nach Höflichkeiten. Pastor Anar Singh Jamre, der Hausherr, und seine Ehefrau unterbrachen die Hymne, die sie gerade angestimmt hatten. „Namaste – guten Tag“, sagte der Pastor und faltete die Hände vor der Brust. Die Eindringlinge erwiderten den Gruß nicht. Stattdessen schrien sie den Pastor an: „Was tun Sie hier?“

Pastor Jamre bemühte sich, vor den etwa zwei Dutzend Gläubigen, die zu dem kleinen Hausgottesdienst im Dezember erschienen waren, nicht die Fassung zu verlieren. „Mein Herr, wir beten zu Jesus“, antwortete er. Daraufhin ergoss sich eine Flut übler Schimpfworte über die Gottesdienstteilnehmer. „Sie benutzten Worte, die ich nicht wiederholen möchte“, sagt Pastor Jamre.