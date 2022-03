Krieg in der Ukraine : Indien fürchtet eine Achse China-Russland-Pakistan

Indien, der „Wertepartner“ des Westens, nimmt noch immer Rücksicht auf Russland. Die Regierung steckt in einem Dilemma – Pakistan spielt in den Überlegungen eine wichtige Rolle.

Obwohl die allermeisten Länder den An­griff Russlands auf die Ukraine mittlerweile verurteilt haben, hält sich die be­völkerungsreichste Demokratie der Erde in dem Konflikt bislang auffällig zurück. Die Regierung in Neu Delhi hat sich in allen UN-Gremien, in denen der Angriff Russlands bisher von einer Mehrheit per Resolution verurteilt worden war, ihrer Stimme enthalten.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Die offiziellen Stellungnahmen Neu Delhis gingen bisher nicht über den Aufruf zur Beendigung der Gewalt und der Respektierung der „territorialen Integrität und Souveränität aller Staaten“ hinaus. Dabei haben neben der Ukraine selbst, die Indien zu einer klaren Verurteilung der russischen Ag­gression aufgerufen hatte, auch die USA und die EU keinen Zweifel daran gelassen, dass sie sich von ihrem „Wertepartner“, als der Indien gesehen wird, mehr erwarten.