Mindestens 54 Tote in Nordostindien

In Folge der blutigen Auseinandersetzungen im Bundesstaat Manipur hat die Regierung Tausende Soldaten entsendet. Hintergrund sind anhaltende Gräben zwischen den Volksgruppen.

Ein brennendes Auto am Donnerstag bei Unruhen im indischen Bundesstaat Manipur Bild: AFP

Im Zuge ethnischer Unruhen sind der lokalen Presse zufolge im Nordosten Indiens mindestens 54 Menschen zu Tode gekommen. Die Auseinandersetzungen im Bundesstaat Manipur hatten mit dem Protest einer Stammesgemeinschaft begonnen. Berichten vom Sonntag zufolge wurden 23.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Um die Lage in den Griff zu bekommen, hat sich die Regierung in Neu Delhi den direkten Zugriff auf den Bundesstaat gesichert und Tausende Soldaten in die Region geschickt. Darüber hinaus haben die Behörden eine Ausgangssperre verhängt und den Internetzugang eingeschränkt.

Den Hintergrund für die Unruhen bilden anhaltende Gräben zwischen der dominanten hinduistischen Ethnie der Meitei, die in den Tälern Manipurs lebt, und den in den Bergen ansässigen christlichen Stämmen der Naga und Kuki. Die Meitei, die 53 Prozent der Bevölkerung stellen, wollen wie die anderen Ethnien zu den „registrierten Stammesgesellschaften“ gezählt werden.

Diesen „Scheduled Tribes“ werden Quoten bei der Vergabe von Regierungsjobs, Collegeplätzen und Abgeordnetensitzen zugestanden. Zudem erhalten sie privilegierten Zugang zu Waldgebieten. Die anderen Stämme fürchten, weiter marginalisiert zu werden. Die Gewalt hatte mit einem Protest der Kuki am Mittwoch begonnen.