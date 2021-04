Katastrophe spitzt sich zu : In Indien brennen die Corona-Toten

Noch vor wenigen Wochen glaubte Indien kurz vor der Herdenimmunität zu stehen. Nun beklagt das Land mehr als 300.000 Infektionen am Tag – oder sind es in Wirklichkeit sechs Millionen?

Ein Mann rennt in Delhi an den brennenden Holzfeuern entlang, wo die Covid-Toten eingeäschert werden. Bild: Reuters

In Indien weitet sich die zweite Corona-Welle immer mehr zu einer Katastrophe aus. Krankenhäuser sind überfüllt und Erkrankte ringen um Luft, weil es keinen Nachschub an Sauerstoff gibt. Ärzte und Schwestern arbeiten am Limit. An den Krematorien lodern ununterbrochen die Holzfeuer. Kurzfristig werden neue Verbrennungsplattformen gebaut, auf denen die vielen zusätzlichen Toten eingeäschert werden können. Die Hauptstadt Delhi, die sich zu einem Zentrum des Ausbruchs entwickelt hat, verlängert noch einmal ihren Lockdown, andere Regionen ziehen mit eigenen Ausgangssperren nach. Die Armee wird zu Hilfe gerufen, militärisches Gesundheitspersonal aus dem Ruhestand geholt.

Angesichts dessen eilt das Ausland zu Hilfe und verspricht, Beatmungsgeräte, Sauerstoffanlagen und Rohmaterialien für Impfstoffe zu schicken. Die Länder fürchten wohl auch, dass die in Indien grassierende „Doppelmutante“ B.1.617 sich weltweit ausbreiten könnte, wenn der Ausbruch nicht unter Kontrolle gebracht wird. Alarmierend sind auch die Zahlen, die täglich aus dem Land mit seinen 1,35 Milliarden Einwohnern gemeldet werden. Allein am Dienstag waren es 323.144 neue Fälle und 2771 Tote in den vorangegangenen 24 Stunden. Es war der sechste Tag in Folge mit mehr als 300.000 Neuinfektionen.

Kritische Tweets werden gelöscht

Allerdings wird derzeit aber auch so deutlich wie nie zuvor, dass die offiziellen Zahlen viel zu niedrig sind. So berichtete der Fernsehsender NDTV, er habe in der Region Delhi Informationen über 1150 Corona-Tote gefunden, die vergangene Woche nicht offiziell gelistet worden seien. Sie waren mit dem Virus infiziert, aber zu Hause und nicht im Krankenhaus gestorben. Auch in Krematorien in den Bundesstaaten Uttar Pradesh und Gujarat fand die indische Presse Hinweise darauf, dass dort viel mehr Menschen unter den Vorsichtsmaßnahmen eingeäschert werden, die für Corona-Tote vorgesehen sind, als registriert werden. Die „Times of India“ berichtete aus Gurugram nahe Delhi, dass dort am Montag offiziell nur sieben Corona-Tote gemeldet worden waren. In dem dortigen Krematorium für die Opfer der Pandemie waren aber 90 Leichen eingeäschert worden. Der Ansturm sei so groß gewesen, dass einige auf dem Parkplatz verbrannt werden mussten.

Die „New York Times“ hatte bei einer Recherche festgestellt, dass in einigen Krematorien als Todesursache oft sogar nur „Krankheit“ eingetragen wird, auch wenn es sich um Menschen handelte, die vor ihrem Tod positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Über die Hintergründe wird viel spekuliert: So heißt es etwa, Angehörige verheimlichten die Erkrankungen ihrer Familienmitglieder, aus Scham oder um es sich mit der Einäscherung einfacher zu machen. Einige glauben aber auch, dass Politiker das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe verschleiern wollen. In die Kritik gerät dabei auch die Zentralregierung von Ministerpräsident Narendra Modi. Ihr wird in der Krise ohnehin schon mangelnde Transparenz vorgeworfen.