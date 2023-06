Aktualisiert am

Demografie in Indien

Demografie in Indien :

Demografie in Indien : Ein Milliardenvolk auf der Kippe

Indien ist nun das bevölkerungsreichste Land der Welt. Ihm soll die Zukunft gehören. Doch mit einem Bein steht das Land noch in der Dritten Welt.

Tagelöhner bei einer Pause auf einem Markt in Delhi Bild: Picture Alliance

Im Norden Delhis ragt ein Müllberg in den Himmel wie ein gewaltiger Kuhfladen. Die braune Oberfläche der Halde ist gesprenkelt mit weißen und bunten Plastikteilen. Über der Deponie kreisen Tausende Schwarzmilane. Die Greifvögel sind Aasfresser, die den Himmel über der indischen Hauptstadtmetropole an vielen Orten bevölkern. An der Seite der Müllhalde schlängeln sich Dutzende Lastwagen den Abhang hinauf.

Der Gestank wird immer intensiver, je höher man den Berg hinaufsteigt. An der höchsten Stelle laden die Lastwagen den frischen Müll ab. Hier riecht es nach Chemikalien, Verwesung und Erbrochenem. Zugleich bietet sich ein Blick zurück auf die Stadt, über eine endlose Landschaft aus mehrstöckigen Wohnhäusern.