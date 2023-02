Aktualisiert am

Justizreform in Israel : In den Bars in Tel Aviv wird jetzt über Politik diskutiert

Die Stimmung in Israel heizt sich immer mehr auf. Jurastudenten ziehen abends durch Tel Aviv, um über die Justizreform der Regierung aufzuklären. Manche halten einen Bürgerkrieg nicht mehr für undenkbar.

„Eine menschengemachte Naturkatastrophe“: Protest gegen die Justizreform der Regierung am 11. Februar in Tel Aviv Bild: AFP

Tel Aviv ist die Stadt der Bars, Restaurants und des unbeschwerten Lebens. Zuletzt haben Nachtschwärmer dort aber vereinzelt ungewöhnliche Begegnungen. Kleine Gruppen von Studenten ziehen abends durch die Straßen, ausgerüstet mit handgeschriebenen Schildern: „Justizreform: Fragen und Antworten“. So versuchen sie, Leute in Gespräche über das Thema zu verwickeln, welches das Land zur Zeit so stark aufrührt wie kein zweites.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Ophir, eine 26 Jahre alte Jurastudentin, steht vor einer Bar und erklärt einem Paar die geplante „Überwindungsklausel“, durch welche das Parlament künftig mit einfacher Mehrheit den Einspruch des Obersten Gerichts gegen ein Gesetz für nichtig erklären könnte. Das Paar, mit dem sie redet, ist eher ungläubig: Die Reform werde doch sowieso nicht so umgesetzt werden wie geplant, sagen sie. Dennoch sei es „gut, dass die Leute miteinander darüber reden“. Auch Ophir wirkt zufrieden: „Die Dinge in Israel sind gerade so instabil, dass jeder bereit ist, zuzuhören.“