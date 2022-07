Francos Erbe : In Spanien gibt es keinen Konsens über die Diktatur

Es ist die erste „Rede zur Lage der Nation“ seit vielen Jahren. Ministerpräsident Pedro Sánchez will an diesem Dienstag im spanischen Parlament den Startschuss für den Endspurt der Legislaturperiode geben und den Blick in die Zukunft richten. In den nächsten Tagen will die linke Minderheitsregierung eine Reihe wichtiger Gesetze durchs Parlament bringen. Doch wieder wirft die Franco-Vergangenheit einen langen Schatten und spaltet Spanien. Denn nur mit einer äußerst knappen Mehrheit wird im Lauf der Woche endlich das Gesetz über die „demokratische Erinnerung“ verabschiedet werden.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Dabei ist es eines der Paradeprojekte der sozialistischen PSOE-Partei und des Koalitionspartners Unidas Podemos (UP) und sollte längst in Kraft sein: Das Gesetz soll helfen, die Wunden von Bürgerkrieg und Diktatur zu heilen. Damit geht die Koalition in Madrid so weit wie keine andere Regierung zuvor – doch für einige Partner der Minderheitskoalition immer noch nicht weit genug.